दुबई में मच्छरों का आतंक! लोग इतने परेशान कि सरकार को जारी करना पड़ा अलर्ट

दुबई को अल्ट्रा हाईटेक सिटी माना जाता है. लोगों के रहन-सहन, साफ-सफाई से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन तक हर एक चीज व्यवस्थित है. यहां स्वच्छता का मापदंड ऐसा है कि गंदगी और मच्छर के बारे में दूसरे देशों के लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं. इसके बावजूद यूएई में सरकार को मच्छरों के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार को अलर्ट जारी करना पड़ा.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मच्छरों की बढ़ती संख्या से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है. मच्छर नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मूलभूत स्तंभ है. मच्छरों की रोकथाम पूरे यूएई में एक स्वस्थ जीवन के लिए वातावरण बनाए रखने के प्रयासों को दिखाता है.

सोशल मीडिया पर सरकार को अलर्ट जारी करना पड़ा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट डालकर मच्छरों के प्रति जागरूकता संदेश दिया. इसमें मंत्रालय ने कहा कि मच्छर के काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए और लक्षणों को कम करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए कई व्यावहारिक कदम बताए.

इनमें काटने वाली जगह को खुजलाने से बचना, खुजली और लालिमा को कम करने के लिए प्रभावित जगह पर लगभग 10 मिनट तक बर्फ की सिकाई करना और उत्पाद के निर्देशों के अनुसार एंटीहिस्टामाइन या खुजली-रोधी क्रीम का उपयोग करना शामिल है.

मंत्रालय ने निवासियों से यह भी आग्रह किया कि यदि बुखार, गंभीर सिरदर्द या लगातार बदन दर्द जैसे असामान्य या चिंताजनक लक्षण विकसित होते हैं तो वे चिकित्सा सलाह लें. प्रारंभिक चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया और लक्षणों के हल्के जलन से आगे बढ़ने पर सावधानी बरतने की बात कही.

मच्छरों की संख्या कम करने में लोगों से मदद की अपील

व्यक्तिगत देखभाल के अलावा, मंत्रालय ने रोकथाम को बचाव की सबसे प्रभावी रणनीति के रूप में रेखांकित किया है. इसमें जनता से अपील की गई है कि पानी को ज्यादा दिनों तक एक जगह जमा नहीं रखें. पानी को हटाकर, जो उपाय रिकमेंड किए गए हैं, उनका पालन करके मच्छरों के प्रजनन को सीमित करने में मदद करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के साथ सामुदायिक सहयोग रोग फैलाने वाले कीड़ों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

