दुबई में चोरी होती है या नहीं? शख्स ने सच जानने के लिए बनाया वीडियो, ये रहा नतीजा

दुबई की सुरक्षा को लेकर अक्सर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक साधारण सा वीडियो इन दावों को नए सिरे से चर्चा में ले आया है. वीडियो में दिखाया गया है कि अमेजन का एक पार्सल दुबई में घर के दरवाजे पर पूरे एक हफ्ते तक पड़ा रहा, जबकि घर का मालिक देश से बाहर था.

यह वीडियो राशिद लुमुने ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. राशिद ने बताया कि वह दुबई से युगांडा जाने से पहले अमेजन से एक सामान ऑर्डर करके गए थे. डिलीवरी तब हुई, जब वह पहले ही दुबई छोड़ चुके थे. ऐसे में उन्होंने तय किया कि लौटकर देखा जाएगा कि पार्सल सुरक्षित रहता है या नहीं.

युगांडा से दुबई तक पूरा सफर कैमरे में

वीडियो में राशिद युगांडा से दुबई तक के अपने सफ़र को भी रिकॉर्ड करते हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने Emirates की फ्लाइट ली और करीब पांच घंटे के सफ़र के बाद दुबई पहुंचे. एयरपोर्ट से सीधे घर जाते वक्त उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखती है.

घर पहुंचकर राशिद दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और कैमरा ऑन रखते हैं. अगले ही पल वह दिखाते हैं कि पार्सल ठीक उसी जगह पड़ा है, जहां एक हफ्ते पहले डिलीवरी के समय रखा गया था. वह कहते हैं कि पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन पैकेज अब भी यहीं है. यही इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसी वजह से दुबई में लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं. दूसरे ने कहा कि ये प्रयोग किसी और शहर में करके देखो, नतीजा अलग होगा. कई लोगों ने दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बताया.

हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसने शहरों की सुरक्षा, सिस्टम पर भरोसे और नागरिकों के अनुभव को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है. एक हफ्ते तक दरवाज़े पर पड़ा पार्सल, कई लोगों के लिए दुबई की सुरक्षा की सबसे मजबूत मिसाल बन गया है.

