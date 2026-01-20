‘'सख्त सजा दो...', दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर पेशाब करते शख्स पर सोशल मीडिया पर भड़के लोग

दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को नाराज और हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के अंदर खुलेआम टॉयलेट करता नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया है और सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है. दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति के खुलेआम टॉयलेट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

इस वीडियो को देखकर लोग हैरान और नाराज हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के अंदर कांच की दीवार के पास टॉयलेट कर रहा है. जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है, वह वहां से भाग जाता है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने उस व्यक्ति को सख्त सजा देने की मांग की है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों की फोटो वहीं लगा देनी चाहिए, ताकि सबक मिले. वहीं किसी ने कहा कि हर किसी में सिविक सेंस नहीं होता. कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले भी मेट्रो में ऐसी घटनाएं देखी हैं.

DMRC ने दी प्रतिक्रिया

लोगों का कहना है कि यह बहुत शर्मनाक हरकत है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में रोज़ हजारों यात्री सफर करते हैं. खास बात यह है कि लगभग हर मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट की सुविधा मौजूद है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) की वेबसाइट के अनुसार, मेट्रो ट्रेनों के अंदर टॉयलेट नहीं होते, लेकिन स्टेशनों पर फ्री या 'पे एंड यूज' टॉयलेट की सुविधा जरूर दी गई है. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना लोगों को नाराज कर रहा है और सभी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

डीएमआरसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. डीएमआरसी ने कहा है कि किसी भी तरह की असुविधा के लिए उन्हें खेद है और ऐसी गलत गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है. अगर यात्रियों को कोई समस्या दिखे या परेशानी हो, तो वे कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या तुरंत मदद के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 155370 पर कॉल कर सकते हैं.

