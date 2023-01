VIDEO: महिला चिल्लाती रही, वो जुल्म ढाता रहा... ठंड में शख्स की हरकत पर भड़के लोग

कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. कई जगह पारा शून्य से भी नीचे जा चुका है. इस बीच एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें भीषण ठंड में एक शख्स बुजुर्ग महिला पर पानी की बौछार करते नजर आ रहा है. शख्स की हरकत पर यूजर्स उसे खरी-खोटी सुना रहे हैं. साथ ही उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं. लोगों ने उसे निर्दयी बताया है. मामला अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को का है.

बता दें कि अमेरिका में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है. बारिश और तूफान ने जीना और भी मुश्किल कर दिया है. सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है. वे फुटपाथ या किसी सार्वजनिक जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं. ऐसे में जब कोई उनसे बदसलूकी करता है तो लोगों का भड़कना लाजिमी है.

ABC7 न्यूज के मुताबिक, कोलियर जीविन ने अपनी आर्ट गैलरी (शॉप) के बाहर बैठी एक बुजुर्ग और बेघर महिला को हटाने के लिए उस पर पानी की बौछार कर दी. उसने इस ठंड में सुबह-सुबह महिला के ऊपर पानी डालकर उसे हटाने का प्रयास किया. इसी बीच पड़ोसी ने उसकी इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसके बाद से लोग कोलियर की आलोचना कर रहे हैं.

महिला पर पानी का छिड़काव करने के कारण यूजर्स ने कोलियर को 'क्रूर' और 'निर्दयी' बताया है. साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, कोलियर ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया.

उसने न्यूज आउटलेट को बताया- उस वक्त सड़क को धोया जा रहा था. मैंने महिला से आगे बढ़ने के लिया कहा लेकिन उसने इनकार कर दिया. उसने मुझपर चिल्लाना शुरू कर दिया और अड़ गई कि वहां से नहीं हटेगी. वो करीब दो हफ्ते से मेरी प्रॉपर्टी के सामने बैठी है. दर्जनों बार उसे हटाने के लिए पुलिस से मदद मांगी लेकिन वो नहीं हटी.

वहीं, कोलियर के पड़ोसी ने बताया- उस दिन ठंड थी और बारिश भी हो रही थी. महिला चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मैं जा रही हूं. लेकिन तब तक कोलियर उसपर पानी डालता रहा. इस तरह की चीजें करना उचित नहीं है.

I get it, but that’s a terrible way to treat a homeless person… — Anna Khait (@Annakhait) January 10, 2023

They’ll probably put him in jail for being a business owner in CA. — 𝓚𝓪𝓽 𝓦𝓲𝓷𝓬𝓱𝓮𝓼𝓽𝓮𝓻 🫧 (@Katitaroyal) January 10, 2023

That’s terrible to treat someone like that — Kale Nolan (@kale_nolan) January 10, 2023

इस मामले में सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग (SFPD) ने कहा कि कोलियर और महिला दोनों ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है. शायद उनमें सुलह हो गई है. लेकिन वीडियो देखने बाद सोशल मीडिया यूजर्स से कड़ी नाराजगी जताई है. किसी ने कहा कोलियर को मानवता दिखानी चाहिए थी तो किसी ने कहा कि ठंड में इस तरह परेशान करना शर्मनाक है.