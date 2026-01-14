हजारों फुट ऊपर आसमान में कपल ने रचाई शादी... फ्लाइट के पैसेंजर्स बने गवाह, देखें Video

हमने डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सुना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे भी आगे जाकर अपनी शादी को खुद के लिए और हजारों दूसरे लोगों के लिए भी एक यादगार पल बना देना चाहते हैं. कुछ ऐसा की एक कपल ने कर दिखाया, जब उन्होंने धरती से हजारों फुट ऊपर यात्री हवाई जहाज में शादी रचाई.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, टीना और रोजर नाम के कपल ने साउथवेस्ट फ्लाइट में शादी करके अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इस अनोखी शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक फ्लाइट अटेंडेंट को इंटरकॉम पर हवा में हो रही शादी की घोषणा करते हुए सुना जा सकता है.एयर होस्टेस कहती हैं - जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउथवेस्ट प्यार की एयरलाइन है और आज हवा में प्यार ही प्यार है. हमारे साथ एक जोड़ा है - टीना और रोजर, जो सचमुच इसी फ्लाइट में शादी करने वाले हैं और आप सभी को शादी में आमंत्रित किया जाता है.

फ्लाइट की एयर होस्टेस और इस शादी की संचालक यात्रियों से आग्रह करती हैं कि कृपया दूल्हा और दुल्हन के प्रति शिष्टाचार के रूप में बैठे रहें, और यदि आपको टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, तो कृपया विमान के पीछे वाले टॉयलेट का उपयोग करें. इसके बाद वीडियो में टीना को नारंगी फूल पकड़े हुए गलियारे से नीचे चलते हुए दिखाया जाता है. इसके साथ ही बैकग्राउंड में संगीत की धुन तेज हो जाती है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के अंत का एहसास कराती है.

विमान के गलियारे में संपन्न हुई शादी

जब महिला विमान के अगले हिस्से में पहुंचती है तो वहां पहले से नारंगी शर्ट और टाई पहने उनके होने वाले पति उनका इंतजार कर रहे होते हैं. इसके बाद कपल एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं. फिर विमान की एक महिला अफसर उनके विवाह को आधिकारिक रूप से संपन्न करा देती हैं. महिला अफसर कहती हैं - टीना और रोजर, आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग है. आप न केवल शादी के एक नए सफर पर निकल रहे हैं, बल्कि बादलों के बीच, 136 यात्रियों से घिरे हुए, जो अब आपके नए दोस्त बन चुके हैं. कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और वास्तव में, साउथवेस्ट की बदौलत, अब इसकी कोई ऊंचाई नहीं रह गई है.

फिर महिला अफसर करती हैं कि रोजर क्या आप टीना को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? और टीना, क्या आप रोजर को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हैं? जब दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं, तो महिला इस कपल को "पति-पत्नी" घोषित कर देती है और रोजर से कहती है कि अब आप अपनी दुल्हन को kiss कर सकते हैं.

इसके बाद न्यूली वेड कपल एक-दूसरे को चूमते हैं और विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है. दूल्हा-दुल्हन पति-पत्नी के रूप में गलियारे से नीचे उतरते हुए लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन करने लगते हैं. फिर दुल्हन अपना गुलदस्ता हवा में उछाल देती है और एक महिला यात्री उसे फर्श से उठा ली .जब यात्री विमान से उतरे, तो वे शादी के उपलक्ष्य में गुलाबी रंग की झालरों और दिल के आकार के डिजाइनों से सजे हुए जेटवे से होकर गुजरे. कपल एक एयरपोर्ट कार्ट में टर्मिनल से निकले, जिस पर 'जस्ट मैरिड' का साइन लगा हुआ था.

क्या प्लेन में शादी करने लीगल है?

वैवाहिक कानून में विशेषज्ञता रखने वाली न्यूयॉर्क की वकील केसी ग्रीनफील्ड ने कोंडे नास्ट ट्रैवलर को बताया कि हवाई जहाज में शादी करना तकनीकी रूप से लीगल है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है - आप किसी विमान में सवार होकर बस मैं शादी के लिए तैयार हूं, कहकर काम खत्म नहीं कर सकते. हवा में शादी करने को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं. विशेष रूप से यह गलत धारणा कि पायलटों को यह सेवा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है.जो लोग 30,000 फीट की ऊंचाई पर अपना खास दिन मनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए घरेलू अमेरिकी हवाई क्षेत्र में ऐसा करना सबसे अच्छा है.

सिंपल फ्लाइंग के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि हवाई क्षेत्र के स्वामी देश का निवासी होना आवश्यक हो सकता है.अमेरिका में विवाह को लेकर स्टेट वाइज अलग-अलग रेगुलेशन हैं. इसे आधिकारिक बनाने की शक्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति - चाहे वह शांति न्यायाधीश हो, पादरी हो, या एक दिन के लाइसेंस वाला कोई व्यक्ति हो - राज्य के कानून के अनुसार, ऐसा आसमान में भी कर सकता है.

अगर दंपति तलाक लेना चाहें, तो कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यदि उन्हें यह पता न हो कि शादी के समय वे किस राज्य में थे. इसीलिए कानूनी विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि वे आधिकारिक औपचारिकताओं को जमीन पर पूरा करें और फिर आकाश में एक विशुद्ध रूप से औपचारिक समारोह आयोजित करें.

