खतरनाक सड़क पर खाई के ऊपर लटक गया ट्रक! बेहद डरावनी थी तस्वीर

उत्तरी चीन में एक ट्रक ड्राइवर मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बच गया. दरअसल, जिस ट्रक को वह चला रहा था वह 330 फीट ऊंची चट्टान पर लटक गया. यह घटना एक जनवरी की है. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसे वहीं से गुजर रहे एक लोकल टूर गाइड मिस्टर वू ने बनाया था.

मिस्टर वू द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक माल वाहक ट्रक पहाड़ के किनारे लटका हुआ है. उसका आधा हिस्सा सकड़ पर, जबकि आधा हिस्सा हवा में लटका हुआ है. ट्रक का मुंह खाई की तरफ झुका हुआ है. यह मंजर इतना भयानक है कि इसे देखकर किसी के भी रौंगटे खड़े हो जाएं.

'डेली स्टार' की एक खबर के मुताबिक, जिस जगह ये ट्रक फंसा हुआ था, उसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है. ट्रक करीब 330 फीट ऊपर लटका हुआ था. गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर को बाल-बाल बचा लिया गया. उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

