चाय पीने के लिए खरीदी 12 लाख की गोल्ड स्ट्रॉ, गुम हुई तो पुलिस से कहा- अब पत्नी सजा देगी

चाय पीने के लिए एक शख्स ने सोने और चांदी का अलग-अलग स्ट्रॉ बनवा रखा है. क्योंकि उसे चाय पीना इतना अच्छा लगता है कि इसका आनंद वह अलग अंदाज में सोने और चांदी की पाइप से लेता है. एक दिन उस शख्स का गोल्डन स्ट्रॉ गुम हो गया. उसने पुलिस से इसे खोजने में मदद मांगी. क्योंकि इस महंगी चीज के गुम होने से ज्यादा परेशानी उसे अपनी पत्नी से मिलने वाली सजा से थी.

चाय पीने के लिए एक शख्स ने बनवाई सोने की स्ट्रॉ (Photo - AI Generated)
चीन में एक शख्स चाय पीने का इतना बड़ा शौकिन है कि उसने  14,000 अमेरिकी डॉलर यानी 12 लाख रुपये का सोने का स्ट्रॉ बनवा लिया. एक दिन बाइक चलाते समय गलती से उसकी सोने की पाइप गिर गई.इसके बाद वह काफी परेशान हो गया. क्योंकि उसे डर था कि अगर वह गोल्डन स्ट्रॉ नहीं मिला तो उसकी पत्नी उसे सजा देगी. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, उस गोल्डन पाइप को खोजने के लिए उस शख्स ने पुलिस से मदद मांगी. पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में एक घटना काफी चर्चा में है. यहां शौ नाम का एक व्यक्ति को चाय पीने का ऐसा शौक था कि उसने उसके लिए सोने की स्ट्रॉ बनवाई थी.

बाइक चलाते समय गिर गया गोल्डन स्ट्रॉ
एक दिन शौ रात में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर जा रहा था और उसकी पैंट की जेब में स्ट्रॉ रखा हुआ था. तभी वह एक ऊबड़-खाबड़ मैनहोल के ऊपर से गुजरा, जिससे स्ट्रॉ बाहर गिर गया. शौ घबरा गया और पुलिस को फोन करने से पहले एक घंटे तक ढूंढता रहा. जब स्ट्रॉ नहीं मिला तो पुलिस को कॉल किया. 

100 ग्राम सोने से बनवाया था स्ट्रॉ
दो पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और यह जानकर हैरान रह गए कि शॉ उनसे 100 ग्राम वजन वाले सोने के स्ट्रॉ की तलाश करवाना चाहता था. शौ ने पुलिस से कहा कि अगर ये स्ट्रॉ नहीं मिला तो पत्नी घर जाने पर उसे सजा देगी.

पुलिस को सड़क किनारे पड़ा मिला 
वहीं स्ट्रॉ बनाने वाले के अनुसार, शॉ ने अपनी दुकान पर इसे बनवाने के लिए 90,000 युआन का भुगतान किया था.सोने की कीमत में मात्र एक महीने में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण, अब इसकी कीमत 100,000 युआन हो गई है. पुलिस अधिकारियों को आधे घंटे बाद मैनहोल से लगभग 100 मीटर दूर फुटपाथ के पास सोने का स्ट्रॉ पड़ा मिला.

यह देख शौ बहुत खुश हो गया. उसने कहा कि अब मेरी पत्नी मुझे वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने की सजा नहीं देगी. चीन में 'वॉशबोर्ड पर घुटने टेकना' एक मजाकिया मुहावरा है जिसका इस्तेमाल व्यापक रूप से पत्नी द्वारा अपने पति को सजा देने के लिए किया जाता है.

पहले चांदी का स्ट्रॉ का करता था इस्तेमाल
शौ ने कहा कि वह पिछले एक दशक से सोना खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह अपनी पसंदीदा दूध वाली चाय का आनंद लेने के लिए इस स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं. वैसे शौ के पास एक चांदी की भी स्ट्रॉ है. इस घटना में सोने का स्ट्रॉ टूट गया.  शौ ने कहा कि अगली गर्मियों में वो दूसरा स्ट्रॉ बनवा लेंगे, लेकिन भविष्य में इसे अपनी जेब में नहीं रखेंगे.

