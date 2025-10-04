55 साल पहले लापता हुई बच्ची... अब हो रही तलाश, पता बताने वाले को मिलेंगे 8 करोड़

ब्रिटिश मूल की एक बच्ची ऑस्ट्रेलिया में आज से 55 साल पहले लापता हो गई थी. तब से लेकर अब तक कई उसकी तलाश जारी रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. अब उसका पता बताने वाले को 10 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा ईनाम देने की घोषणा की गई है.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची शेरिल ग्रिमर आधी सदी से भी पहले न्यू साउथ वेल्स के एक समुद्र तट से गायब हो गई थी. कई बार उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. हाल में फिर से पुलिस ने तलाश शुरू की थी.

पुलिस ने पहले तलाश में सफलता पाने का दावा किया

गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शेरिल की दशकों पुरानी खोज में सफलता हासिल की है. बच्ची के अवशेषों की खोज के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे एक वॉलंटियर ग्रुप ने कहा कि उन्होंने एक "दिलचस्प क्षेत्र" की पहचान की है.

पुलिस ने भी पुष्टि की है कि नई जानकारी सामने आई है. हालांकि, अधिकारियों ने सटीक विवरण नहीं दिया. इस घटनाक्रम से ग्रिमर परिवार को लंबे समय से अनसुलझे रहस्य का जवाब मिलने की उम्मीद बंध गई.

नहीं मिले बच्ची के कोई अवशेष

इसके बाद शेरिल की तलाश में नया मोड़ आया. ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने वॉलोन्गॉन्ग के एक झाड़ीदार क्षेत्र की गहन जांच की. इस इलाके का नाम पहली बार 50 साल पहले एक आरोपी ने स्वीकारोक्ति बयान में लिया गया था, लेकिन इस प्रयास का कोई परिणाम सामने नहीं आया. शेरिल के अवशेषों की ताजा खोज बिना किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के समाप्त हो गई है.

बच्ची के अवशेष की खोज जिस जगह की गई. इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1971 में एक व्यक्ति के इकबालिया बयान में हुआ था. जिसे पुलिस ने "मर्करी" नाम दिया था. उसका नाम गोपनीय रखा गया क्योंकि कथित अपराध के समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी.

आरोपी के कुबूलनामे वाले जगह पर की गई खोज

कुबूलनामे में बाड़, मवेशियों के लिए जाल और उस पेड़ के प्रकार सहित विशिष्ट विवरण शामिल थे. जहां उसने शेरिल का शव छोड़ने का दावा किया था. उस समय, अधिकारियों ने इस बयान को अविश्वसनीय माना और उस क्षेत्र की कभी जांच नहीं की गई.

1970 में बच्ची हो गई थी गायब

जनवरी 1970 में जब शेरिल मात्र तीन वर्ष की थी, तब वह वॉलोन्गॉन्ग के निकट फेयरी मीडो समुद्र तट से गायब हो गई थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली गुमशुदा व्यक्ति की जांच शुरू हुई. व्यापक खोज, अपील और मामले की बार-बार समीक्षा के बावजूद, 55 वर्षों से यह खोज एक रहस्य बना हुआ है.

खोजबीन में मिली हड्डी जानवरों की निकली

शुक्रवार दोपहर, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने एक बयान जारी किया. पुलिस ने बाताया कि तलाशी क्षेत्र में हड्डियां पाई गईं और उनकी तस्वीरें ली गईं. विशेषज्ञों की सलाह के बाद, यह पुष्टि हुई कि हड्डियां किसी जानवर की थीं. तलाशी पूरी हो गई है. शेरिल ग्रिमर के अपहरण और संदिग्ध हत्या की जांच न्यू साउथ वेल्स पुलिस होमिसाइड स्क्वॉड की अनसुलझी हत्या इकाई द्वारा सक्रिय रूप से जारी है.

अब भी पता बताने वालों को मिलेंगे 8 करोड़

इस मामले में शेरिल के बारे में सूचना देने वाले के लिए 10 लाख डॉलर का इनाम रखा गया है. शेरिल का परिवार, जो उसके लापता होने से कुछ समय पहले ही इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया आकर बस गया था, लगातार जवाब मांग रहा है.

शेरिल के लापता होने की जांच में कई मोड़ आए हैं. 2017 में एक व्यक्ति पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण मामला विफल हो गया. ग्रिमर के भाई रिकी नैश ने बताया कि ये सब 55 साल पहले ही हो जाना चाहिए था. पुलिस ने इस इलाके में कभी विस्तार से जांच नहीं की, जबकि उनके पास एक कबूलनामा भी था.

