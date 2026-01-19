scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अपनी ही शादी में दुल्हन की लाइव सिंगिंग! 'हौले-हौले' सुनकर दुल्हा भी रह गया खोया सा

शादी के पलों को खास बनाने के लिए लोग अक्सर भव्य सजावट, डांस परफॉर्मेंस और ग्रैंड एंट्रीज का सहारा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी किसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत झलक सादगी में छिपी होती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक शादी का वीडियो यही साबित कर रहा है, जहां दुल्हन ने अपनी ही शादी में ऐसी चीज की, जिसने हर किसी का दिल छू लिया.

Advertisement
X
दुल्हन लाल जोड़े में सजी, धीमे कदमों से मंच की ओर बढ़ रही थी (Photo:Insta/@Henna Umaira)
दुल्हन लाल जोड़े में सजी, धीमे कदमों से मंच की ओर बढ़ रही थी (Photo:Insta/@Henna Umaira)

शादी के पलों को खास बनाने के लिए आजकल लोग भव्य सजावट, डांस परफॉर्मेंस और ग्रैंड एंट्रीज का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार किसी रिश्ते की असली खूबसूरती सादगी में ही छिपी होती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात का सबूत है, जहां एक दुल्हन ने अपनी ही शादी में ऐसा किया कि हर किसी का दिल छू गया.

माइक हाथ में लेकर गाती हुई एंट्री

वायरल वीडियो में दुल्हन शादी की रस्मों के दौरान हाथ में माइक लिए एंट्री करती नजर आती है. न कोई बैकग्राउंड ट्रैक, न डीजे का शोर. दुल्हन खुद अपनी आवाज में गाना गाती है. उसने फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' का मशहूर गीत 'हौले-हौले' गाते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत की.उसकी आवाज में इतनी मिठास और एहसास था कि माहौल पल भर में भावुक और बेहद निजी हो गया. देखने वालों को भी यह साफ महसूस हुआ कि यह कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि दिल से निकला एक सच्चा एहसास है.

सम्बंधित ख़बरें

Man earns money cleaning dog poop
कुत्ते की पॉटी उठाने वाले शख्स की कमाई कर देगी हैरान, 1 बार आने के लेता है इतने हजार
China extramarital affair court ruling
पति गर्लफ्रेंड को देता था पैसे, मरने के बाद पत्नी ने हिसाब लगाया तो निकले 25 करोड़
china-wedding-bionic-butterfly-drone-delivers-ring-viral-video
शादी में उड़ती 'तितली' लेकर आई रिंग! वेडिंग का वायरल ट्रेंड सबको कर रहा है हैरान
Russia medical negligence case
दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गई महिला, पता चला डॉक्टर ने यूट्रस में छोड़ दिया था ब्रश!
denmark-red-streetlights-reason-wildlife-safety-experiment
इस देश में स्ट्रीटलाइट का रंग क्यों कर दिया गया लाल? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे

देखें वायरल वीडियो

ऐसा था दूल्हे की रिएक्शन

लाल जोड़े में सजी दुल्हन जैसे-जैसे स्टेज की ओर बढ़ती है, दूल्हा उसे प्यार भरी निगाहों से निहारता रहता है. कई बार वह कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा देता है. उसके चेहरे पर गर्व, खुशी और हल्की सी घबराहट साफ झलकती है. यही छोटे-छोटे भाव इस वीडियो को और भी खास और यादगार बना देते हैं.

Advertisement

'रब ने बना दी जोड़ी'

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्यार और मजाक दोनों की बारिश होने लगी. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने दिल खोलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि रब ने बना दी जोड़ी. दूसरे ने कहा कि दूल्हे के चेहरे की खुशी देखो. किसी ने चुटकी लेते हुए लिखा कि भाई ने अपनी पर्सनल स्पॉटिफाई प्रीमियम पकड़ रखी है. वहीं एक और यूजर ने मजे में कहा कि दुल्हन रिलैक्स होकर गा रही है और दूल्हा घबराया हुआ है. कई लोगों ने दुल्हन की आवाज की जमकर तारीफ की और इसे शादी के सबसे प्यारे और यादगार पलों में से एक बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement