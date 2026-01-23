दुल्हन ने ऐसे कैच किया रसगुल्ला... वीडियो देख लोग बोल रहे- इसके सामने धोनी भी क्या चीज है

इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच है. इसमें एक दुल्हन ने नीचे गिर रहे रसगुल्ले को ऐसे कैच किया जैसे कोई पेशेवर क्रिकेटर हवा में बॉल लपकता हो. विदा हो रही दुल्हन के इस स्पोर्ट्स टैलेंट ने सबको चौंका दिया है और ये रील काफी वायरल हो रहा है.

दुल्हन ने पलक झपकते ही रसगुल्ले को जमीन पर गिरने से बचाकर वहां मौजूद मेहमानों को वाकई में चौंका दिया है. इस रील को देखकर ऑनलाइन यूजर भी दुल्हन की फुर्ती के कायल हुए जा रहे हैं और इसकी तुलना एमएस धोनी के विकेट कीपिंग स्किल से कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दुल्हन की तुलना पेशेवर क्रिकेटरों से की जा रही है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लास्ट 24 आवर्स ऑफ इंडिया नाम के हैंड से शेयर किया गया है. इसमें कैप्शन दिया गया था- कैमरे में कैद एक मजेदार क्षण में, एक दुल्हन ने अपनी शादी की प्रवेश रस्म के दौरान चौंकाने वाली फुर्ती दिखाई. वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला, जिसे दूल्हे की मां माना जा रहा है, रस्म के दौरान उसे रसगुल्ला खिलाती हुई दिखाई दे रही है. जैसे ही रसगुल्ला उसके मुंह तक पहुंचने वाला होता है, चम्मच से फिसल जाता है.

पलक झपकते ही दुल्हन ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही रसगुल्ले को पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिरने या दूल्हे के कपड़ों पर दाग लगने से बच गया. वहां मौजूद लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है.

जैसे-जैसे यह क्लिप अधिक से अधिक लोकप्रिय होती गई, दर्शक दुल्हन की बिजली जैसी तेज रिएक्शन की तुलना पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी से करने से खुद को रोक नहीं पाए, जो अपनी शानदार विकेटकीपिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं.कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि दुल्हन का जीत दिलाने वाला कैच अनुभवी फील्डरों को भी शर्मिंदा कर देगा. कुछ लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि उसने दबाव में भी कितनी सहजता से रसगुल्ले को लपका. एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है उसकी नजर रसगुल्ले पर थी.

