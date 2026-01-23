scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुल्हन ने ऐसे कैच किया रसगुल्ला... वीडियो देख लोग बोल रहे- इसके सामने धोनी भी क्या चीज है

शादी समारोह के दौरान एक दुल्हन ने ऐसी फुर्ती दिखाई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जब उसने हवा में गिरते हुए रसगुल्ले को बीच हवा में ही पकड़ लिया. ये सबकुछ अचानक हुए एक्शन पर रिएक्शन की तरह हुआ, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए.

Advertisement
X
दुल्हन का रसगुल्ला कैच हो रहा वायरल (Photo - Instagram/@last24hrofindia)
दुल्हन का रसगुल्ला कैच हो रहा वायरल (Photo - Instagram/@last24hrofindia)

इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच है. इसमें एक दुल्हन ने नीचे गिर रहे रसगुल्ले को ऐसे कैच किया जैसे कोई पेशेवर क्रिकेटर हवा में बॉल लपकता हो. विदा हो रही दुल्हन  के इस स्पोर्ट्स टैलेंट ने सबको चौंका दिया है और ये रील काफी वायरल हो रहा है. 

 दुल्हन ने पलक झपकते ही रसगुल्ले को जमीन पर गिरने से बचाकर वहां मौजूद मेहमानों को वाकई में चौंका दिया है. इस रील को देखकर ऑनलाइन यूजर भी दुल्हन की फुर्ती के कायल हुए जा रहे हैं और इसकी तुलना एमएस धोनी के विकेट कीपिंग स्किल से कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दुल्हन की तुलना पेशेवर क्रिकेटरों से की जा रही है. 

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लास्ट 24 आवर्स ऑफ इंडिया नाम के हैंड से शेयर किया गया है. इसमें कैप्शन दिया गया था- कैमरे में कैद एक मजेदार क्षण में, एक दुल्हन ने अपनी शादी की प्रवेश रस्म के दौरान चौंकाने वाली फुर्ती दिखाई. वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग महिला, जिसे दूल्हे की मां माना जा रहा है, रस्म के दौरान उसे रसगुल्ला खिलाती हुई दिखाई दे रही है. जैसे ही रसगुल्ला उसके मुंह तक पहुंचने वाला होता है, चम्मच से फिसल जाता है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Last24hrofIndia 🇮🇳 - Raj Kumar (@last24hrofindia)

सम्बंधित ख़बरें

सर्दियों के मौसम में बड़े ही शौक से खाई जाने वाली मिठाई फेनी को बनाने का वीडियो वायरल हो गया है. (Photo: x/@thetatvaindia)
बनते हुए देख ली 'फीणी' तो आप भी कहेंगे- 'फिर नहीं'...फैक्ट्री का घिना देने वाला वीडियो वायरल
Thailand woman dating twin brothers
'प्रेग्नेंट हुई तो कराऊंगी DNA टेस्ट...', जुड़वां भाईयों को डेट कर रही ये महिला
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच सीटबेल्ट को लेकर लड़ाई हो रही है. (Photo: x/@FI_InvestIndia)
'अंग्रेजी का शो-ऑफ मत करो...' ड्राइवर ने बेल्ट के लिए बोला तो भड़की महिला... वीडियो वायरल
Thailand Buddhist temple warning tourists
'यह जिम नहीं है...', बिकनी में आती थीं महिलाएं, थाईलैंड के मंदिर ने लगाई योग पर रोक!
Donald Trump son Barron news
ट्रंप के बेटे ने क्यों किया लंदन पुलिस को फोन? गर्लफ्रेंड- एक्स बॉयफ्रेंड का झगड़ा थी वजह

पलक झपकते ही दुल्हन ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही रसगुल्ले को पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिरने या दूल्हे के कपड़ों पर दाग लगने से बच गया. वहां मौजूद लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है. 

जैसे-जैसे यह क्लिप अधिक से अधिक लोकप्रिय होती गई, दर्शक दुल्हन की बिजली जैसी तेज रिएक्शन की तुलना पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी से करने से खुद को रोक नहीं पाए, जो अपनी शानदार विकेटकीपिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं.कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि दुल्हन का जीत दिलाने वाला कैच अनुभवी फील्डरों को भी शर्मिंदा कर देगा. कुछ लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि उसने दबाव में भी कितनी सहजता से रसगुल्ले को लपका. एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है उसकी नजर रसगुल्ले पर थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement