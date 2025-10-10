पहले 10 कुत्तों पर किया जहर का टेस्ट, फिर सहेली के पिता को खिला दी जहरीली सब्जी

ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पुलिस ने एक महिला को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसने एक बुजुर्ग को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया था. बुजुर्ग को जहर देने से पहले उसने इसे 10 कुत्तों पर टेस्ट किया था. जहरीली सब्जी खाने से सभी कुत्तों की मौत हो गई थी. इसके बाद उसने वह सब्जी एक बुजुर्ग को परोस दी. जहरीली सब्जी खाते ही उस शख्स की मौत हो गई थी.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, अना पाउला वेलोसो नाम की महिला ने 10 कुत्तों को जहर देकर मारने की बात स्वीकार की है. पुलिस प्रमुख हालिसन इडियाओ ने अना पाउला वेलोसो को "साइकोपैथ" और "सीरियल किलर" बताया है. जांच में यह भी पता चला है कि वेलोसो को मृतक यानी नील की बेटी मिशेल पायवा दा सिल्वा ने बुलाया था. वह उसकी सहेली थी.

हत्या में मदद के लिए सहेली को बुलाया था

मिशेल ने वेलोसो को गुआरुल्होस से रियो आने के लिए पैसे दिए थे. ताकि वह हत्या में मदद कर सके. दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और तीन अन्य हत्याओं से भी जोड़े जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, वेलोसो ने यह जहर पहले कुत्तों पर आजमाया था. जांच में उसके घर से टरबुफोस नामक कीटनाशक भी बरामद हुआ है.

मिशेल पायवा दा सिल्वा, जो 42 वर्ष की विधि छात्रा हैं, को रियो में एंजेन्यो नोवो विश्वविद्यालय के बाहर गिरफ्तार किया गया. 65 साल के नील 26 अप्रैल को अडाओ पेरेइरा नुनेस नगरपालिका अस्पताल में मृत पाए गए थे. उनके शव का फोरेंसिक टेस्ट किया गया, जिसमें जहर की पुष्टि हुई.

पिता और बेटी के संबंध ठीक नहीं थे

पुलिस ने बताया कि पिता और बेटी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे. अना और मिशेल, जो मित्र बताए गए हैं, उस समय घर पर थे जब नील बीमार हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. दोनों के बीच फोन संदेश भी मिले हैं जिनमें उन्होंने नील को जहर देने की चर्चा की थी.पुलिस का मानना है कि वेलोसो और मिशेल ने गुआरुल्होस में तीन अन्य जहर देने की घटनाओं को भी अंजाम दिया है. पुलिस प्रमुख ने कहा कि अना पाउला ने मिशेल के आदेश पर चार लोगों सहित नील को जहर दिया.

पुलिस ने महिला को करार दिया साइको किलर

हालिसन ने बताया कि वेलोसो पहले एक कथित जहरयुक्त केक मामले में पुलिस के ध्यान में आई थी, लेकिन जांच में पता चला कि यह किसी और को फंसाने की कोशिश थी. उन्होंने कहा कि अना पाउला वेलोसो हमारे थाने आई थी कि कॉलेज में एक जहरयुक्त केक था. उसने यह केक लगाकर तीसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की. इस जांच में हमने पाया कि अना पाउला इस मामले की पीड़िता नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर है.

