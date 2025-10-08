गोबर के उपले बना रही, चूल्हे पर खाना... वायरल हो रहे बिहार की विदेशी बहू के वीडियो!

बिहार की विदेशी बहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. महिला अमेरिका की रहने वाली है लेकिन बिहार में रहकर चूल्हे पर खाना पकाती है और गोबल के उपले भी बनाती है. महिला का दावा है कि उन्हें हिंदी टेलीविजन सीरियल्स से हिंदी बोलना तक सीख लिया है. वे हिंदी बोलते हुए अपने कई वीडियो भी शेयर करती हैं.

अपने नए वीडियो में, वह गोबर उपले बनाना सीख रही है, जिसका इस्तेमाल भारत के ग्रामीण घरों में आमतौर पर किया जाता है.यह वीडियो जेसिका नाम की अमेरिकी महिला ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है. वीडियो पर एक टेक्स्ट में लिखा है, "अमेरिकी बहू गोबर उपले (गोइठा) बनाना सीख रही है." क्लिप में, वह बिहार के एक गांव में घूम रही है और गोबर के उपले बनाना सीख रही है.

उत्साह से भरी वह इस प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछती है और ग्रामीणों से बातचीत करती है, पूरी तरह से हिंदी में बात करती है, जिससे दर्शक और भी खुश हो जाते हैं. वह बिल्कुल गोल गोबर के उपले बनाना भी दिखाती है और पारंपरिक ग्रामीण शैली में खाना बनाते हुए दिखाई देती है.वीडियो का कैप्शन था, "चेतावनी: एक बार बिहारी देहाती अंदाज़ सीख लिया, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देख सकते!"

Advertisement

लोग कर रहे तारीफ

इस वीडियो को ऑनलाइन दिल को छू लेने वाली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं. एक यूज़र ने लिखा, "वाह, अब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं." एक और ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप कमाल की हैं." एक तीसरे ने टिप्पणी की, "मुझे याद है कि बचपन में मेरी दादी इसे बनाया करती थीं, लेकिन आज भी गांवों में इसका इस्तेमाल होता है, यह वाकई कमाल का है! खैर, यह टिकाऊ ज़रूर है. मैं देख रहा हूँ कि आप सचमुच इसका आनंद ले रही हैं और विनम्रता से इसमें हिस्सा ले रही हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे."

---- समाप्त ----