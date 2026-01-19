क्या बेंगलुरु में 90 लाख सालाना सैलरी वाकई काफी है? NRI के सवाल पर छिड़ी बहस

विदेश से भारत लौटने की सोच रहे एक एनआरआई प्रोफेशनल का सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. बेंगलुरु में 90 लाख रुपये सालाना सैलरी का ऑफर मिलने के बाद उन्होंने रेडिट पर लोगों से पूछा कि क्या यह वेतन भारत लौटने के लिए सही माना जा सकता है. इस एक सवाल ने वेतन, जीवन यापन की लागत और करियर से जुड़ी बहस को जन्म दे दिया, जिसमें लोगों की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आई.

पीएचडी और 12 साल का अनुभव, फिर भी दुविधा

यह खबर एक ऐसे एनआरआई प्रोफेशनल से जुड़ी है, जो विदेश से भारत लौटने पर बेंगलुरु में मिलने वाले वेतन को लेकर उलझन में है. उन्होंने रेडिट पर लोगों से राय मांगी, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. दरअसल, केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुके और 12 साल का अनुभव रखने वाले इस व्यक्ति को बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने 90 लाख रुपये सालाना (CTC) का ऑफर दिया है. इस पैकेज में करीब 74 लाख रुपये बेस सैलरी है और बाकी भत्ते शामिल हैं. साइन-ऑन बोनस पर बातचीत अभी चल रही है.

परिवार के लिए भारत वापसी की योजना

पोस्ट में उन्होंने बताया कि अभी वह विदेश में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उन्हें करीब 1.9 लाख डॉलर सालाना कैश सैलरी मिलती है, साथ ही 2026 में स्टॉक भी मिलने वाले हैं. इन्हीं स्टॉक्स से वह भारत में अपने विला का लोन चुकाने की योजना बना रहे थे. अब वह अपने माता-पिता की देखभाल के लिए भारत लौटना चाहते हैं और कुछ साल यहां रहकर देखना चाहते हैं. हालांकि, इस नौकरी के साथ कुछ शर्तें भी हैं. उन्हें हफ्ते में तीन दिन ऑफिस जाना होगा, नॉर्थ बेंगलुरु में घर किराए पर लेना होगा और अपने चार साल के बच्चे के साथ शिफ्ट होना होगा, जो इस साल स्कूल जाना शुरू करेगा.

ऑफर में सैलरी के साथ कई शर्तें भी

उन्होंने साफ लिखा कि कंपनी और पद दोनों उनके करियर के लिए बहुत अहम हैं, लेकिन अगर इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो वह इस ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहते. इसी वजह से उन्होंने पहले से भारत लौट चुके एनआरआई लोगों से सलाह मांगी. इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ लोगों ने कहा कि 90 लाख रुपये भारत के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उनका मानना है कि भारत में रहने की लागत कम होती है, इसलिए यह वेतन आरामदायक जिंदगी के लिए काफी है.

‘अच्छी सैलरी’ की परिभाषा पर बहस

वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे कम बताया. उनका कहना था कि सीनियर और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के लिए बेंगलुरु में 1.5 करोड़ से 1.8 करोड़ तक का पैकेज मिलना चाहिए और उन्हें बेहतर ऑफर के लिए बातचीत करनी चाहिए. कुल मिलाकर, यह पोस्ट इस सवाल को उठाती है कि विदेश से लौटने वाले प्रोफेशनल्स के लिए भारत में “अच्छी सैलरी” की परिभाषा क्या है, और यह पूरी तरह व्यक्ति की जरूरतों, खर्चों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है.

