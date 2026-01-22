ट्रंप के बेटे ने अमेरिका से क्यों किया लंदन पुलिस को फोन? गर्लफ्रेंड- एक्स बॉयफ्रेंड का झगड़ा थी वजह

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की एक दोस्त ने लंदन से उन्हें तब वीडियो कॉल किया जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर रहा था. फिर ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप ने उस महिला की जान बचाई और अमेरिका से सीधे ब्रिटेन की पुलिस को फोन घुमा दिया.

और पढ़ें

मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला ने लंदन की अदालत को बताया कि बैरन ट्रम्प ने उसकी जान बचाई, जब उसकापूर्व प्रेमी बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे को महिला ने वीडियो कॉल किया था. उसमें बैरन ट्रंप ने देखा कि मात्वेई रुमियांस्तेव नाम का एक रूसी शख्स उसकी महिला मित्र की पिटाई कर रहा था. इसके बाद बैरन ट्रंप ने लंदन की पुलिस को संपर्क किया.

ऐसा दावा किया जाता है कि 22 साल का रुमियांस्तेव उस महिला का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे छोटे बेटे की दोस्त है. रूसी शख्स को यह बात बुरी लगती थी कि उसके गर्लफ्रेंड की दोस्ती ट्रंप के बेटे से है. स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में पीड़ित महिला ने ये पूरी कहानी सुनाई. उसने बताया कि कैसे बैरन ट्रंप ने 999 ऑपरेटरों से कहा कि मुझे अभी-अभी एक लड़की का फोन आया है जिसे मैं जानता हूं. उसकी पिटाई हो रही है.

Advertisement

यह मामला पिछले साल 18 जनवरी की है. जब सुबह 2.23 बजे ब्रिटेन की पुलिस को फोन किया गया था. फोन अमेरिका से आया था और उसने महिला का पता देने के बाद दोहराया कि यह वास्तव में एक आपातकालीन स्थिति है.मुझे उसने वीडियो कॉल किया था, जिसमें एक आदमी उसे पीट रहा था.

ऐसे बैरन ट्रंप ने बचाई महिला की जान

पुलिस के पहुंचने के समय का बॉडीवियर फुटेज अदालत में चलाया गया, जिसमें अधिकारी महिला से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या रुमियांस्तेव के हमले के दौरान वह स्ट्रीमिंग कर रही थी. क्योंकि उन्हें अमेरिका से किसी ने उससे संपर्क किया था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया. तब महिला ने बताया कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे बैरन ट्रम्प की दोस्त हूं.महिला ने बताया कि मैंनें फेसटाइम पर बैरन को वीडियो कॉल किया था.

तब कोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि यह महिला डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे की दोस्त है. जब यह हमला हुआ तब वह उनके साथ फेसटाइम पर बात कर रही थी और उन्होंने हमें फोन किया है. इसके बाद अधिकारी महिला से पूछते हैं कि क्या वह पुष्टि करने के लिए उन्हें वापस कॉल कर सकती है. इसके बाद महिला ने बैरन को कॉल किया - हैलो, बैरन - क्या आपने पुलिस को फोन किया था या किसी और ने कॉल किया था?

Advertisement

वीडियो में बैरन ट्रम्प को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने किसी से पुलिस को फोन करवाया था.

फिर वह अधिकारियों से कहता है कि पीड़ित महिला ने जब मुझे वीडियो कॉल किया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि वह शायद प्यार से 'हैलो' या कुछ और कहेगी. लेकिन, मुझे बस छत दिखाई दी और चीखने की आवाजें सुनाई दीं. मुझे फोन पर एक आदमी का सिर दिखाई दिया और फिर कैमरा उस लड़की की ओर मुड़ गया जो रो रही थी और उसे पीटा जा रहा था.

बैरन ने कहा कि कॉल सिर्फ 10 से 15 सेकंड का था. तब मैंने आप लोगों को फोन किया. क्योंकि तब यही करना सबसे अच्छा काम था जो मैं कर सकता था. मैं उसे वापस फोन करके धमकी नहीं देने वाला था क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ जाती. गवाही देते हुए महिला ने बैरन ट्रम्प को किए गए फोन कॉल को 'ईश्वर का संकेत' बताया.

उसने जूरी सदस्यों को बताया कि वह मुझे फोन करता था और उस कॉल से पहले उसने बैरन के कुछ कॉल मिस कर दिए थे, जिसके बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हुआ और जिसके कारण उसने पुलिस को फोन किया.

---- समाप्त ----