scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सवा करोड़ थी सैलरी, फिर भी इस वजह से था परेशान... 10 साल में US से भारत लौटा शख्स!

अमेरिका में 10 साल रहे एक शख्स की कहानी चर्चा में है, जो अच्छी सैलरी होने के बाद भी भारत लौट आया. जानते हैं कि आखिर इस शख्स ने सवा करोड़ सैलरी होने के बाद भी ये फैसला क्यों लिया?

Advertisement
X
अमेरिका में 10 साल रहने के बाद एक शख्स भारत लौट गया है. (Photo: Pexels)
अमेरिका में 10 साल रहने के बाद एक शख्स भारत लौट गया है. (Photo: Pexels)

अक्सर लोग अमेरिका या दूसरे देशों में पैसे कमाने के लिए जाते हैं और वहां बसने की कोशिश करते हैं. लेकिन, इन दिनों एक शख्स की चर्चा हो रही है, जिसने अमेरिका में मोटी सैलरी होने के बाद भी भारत आने का फैसला किया है. इस शख्स ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि आखिर ज्यादा सैलरी होने के बाद उन्होंने भारत आने का फैसला क्यों किया. अब जानते हैं कि आखिर उस शख्स की सैलरी कितनी थी और अब उनके अमेरिका छोड़ने के पीछे क्या कारण था...
 
दरअसल, भारत लौटे रवि 10 साल अमेरिका में रहे थे. यहां लौटने के बाद उन्होंने देसी रिटर्न यूट्यूब चैनल पर बताया कि जब वो 2016 में अमेरिका में थे, उस वक्त उनकी सैलरी 90 हजार डॉलर थी और धीरे-धीरे वो बढ़कर 1 लाख 40 हजार डॉलर हो गई यानी भारत के सवा करोड़ रुपये. अपनी सैलरी पर बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि सैलरी भले ही ज्यादा थी, लेकिन महंगाई इतनी थी कि उनका रियल प्रॉफिट काफी कम था और उनके घर,राशन के खर्चे भी लगातार बढ़ गए थे. इसके साथ ही घर में वो अकेले कमाने वाले थे, इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रहना समझदारी वाला फैसला नहीं लगा. 

क्यों लौटे भारत?

ऐसा नहीं है कि अपने खर्चे की वजह से बल्कि कई और कारण भी थे, जिन्होंने उन्होंने भारत आने पर मजबूर किया. उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल कारणों के अलावा, अकेलापन, पारिवारिक परिस्थितिया और वीजा-इमिग्रेशन से जुड़ी दिक्कतों से भी वो काफी परेशान थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, H1B Visa
'H1B वीजा के लिए 89 लाख की फीस जायज', अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर लगाई मुहर
कई देश प्रवासियों को लेकर सख्त हो चुके हैं. (Photo- Unsplash)
एंटी-इंडिया नैरेटिव या सख्त इमिग्रेशन, क्यों पश्चिमी देशों से लौटाए जा रहे भारतीय?
एच-1बी वीजा अपॉइंटमेंट में देरी पर भारत ने अमेरिका से चिंता जताई (Photo: ITG)
'पढ़ाई और परिवार प्रभावित...', H-1B वीजा अपॉइंटमेंट में देरी पर भारत ने अमेरिका से चिंता जताई
H-1B Visa
H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव, लॉटरी सिस्टम खत्म
US H1B Visa
अब लॉटरी सिस्टम भी खत्म... क्या अब सिर्फ मोटी सैलरी वालों को ही मिलेगा H-1B वीजा?

उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया, 'कोविड से पहले, मेरे कई दोस्त मेरे काम करने के इलाके के आसपास रहते थे. कोविड आने के बाद, उनमें से कई लोगों की शादी हो गई या वे दूसरी जगहों पर चले गए. कुछ समय बाद, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा. यह दौर शुरू में अस्थायी था, लेकिन धीरे-धीरे एक ये अहम दिक्कत हो गई. हम हमेशा बहुत अकेलापन महसूस करते थे, और यही भारत वापस लौटने का एक बड़ा कारण बना.'

रवि ने ये भी बताया कि वे अमेरिका में मानसिक रूप से कभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाए और शादी और बच्चों के बाद यह दिक्क ज्यादा लगने लगी. बूढ़े माता-पिता से दूरी और दादा-दादी व नाती-पोतों के बीच बढ़ता अलगाव उन पर भारी पड़ रहा था. उन्होंने कहा, 'माता-पिता जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, और यह अलगाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है."

Advertisement

वीजा भी थी दिक्कत

इमिग्रेशन से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही थी. एच-1बी वीजा पर रह रहे रवि ने भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड के लंबे बैकलॉग की ओर इशारा किया. उन्होंने बताया, 'अगर आपका लक्ष्य ग्रीन कार्ड पाना है, तो अभी वेटिंग टाइम करीब 150 से 190 साल है.' उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपका लक्ष्य स्थायी रूप से बसना है तो वे अमेरिका जाने की सलाह नहीं देंगे. रवि ने बताया कि वीजा नियमों के कारण करियर में लचीलापन सीमित है और आपका अनुभव भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement