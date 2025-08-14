scorecardresearch
 

'वॉर 2' सिर्फ फिल्म नहीं, 5 देशों का धमाकेदार ट्रैवल पैकेज है! ये लोकेशन आपका दिल जीत लेंगी

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर War 2 सिर्फ अपनी स्टार कास्ट ही नहीं, बल्कि शूटिंग लोकेशंस के लिए भी सुर्खियों में है. 149 दिन में भारत के अलावा इन 5 देशों में शूट किए गए शानदार सीन इस फिल्म को विजुअल ट्रीट बनाते हैं.

War 2 के लोकेशन: पर्दे पर दिखेंगे 5 देशों के नज़ारे ( (Photo: Movie poster))
War 2 के लोकेशन: पर्दे पर दिखेंगे 5 देशों के नज़ारे ( (Photo: Movie poster))

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' रिलीज हो गई है. फिल्म की तो तारीफ हो ही रही है साथ ही फिल्म के लोकेशन भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. फिल्म सिर्फ अपनी स्टार कास्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने शानदार शूटिंग लोकेशंस के कारण भी चर्चा में है.

फिल्म की 149 दिनों की शूटिंग के दौरान, भारत के अलावा दुनिया के 5 और देशों के नज़ारे कैमरे में कैद किए गए हैं. ये लोकेशंस इतने शानदार और खूबसूरत हैं कि फिल्म देखते-देखते आपका भी मन करेगा कि आप यात्रा पर निकल जाएं.

149 दिन का सफर, 5 देशों के खूबसूरत नज़ारे

यशराज फिल्म्स ने वॉर 2 को बड़े पैमाने पर बनाया है. भारत के अलावा स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान और रूस में शूटिंग हुई है. खास बात यह है कि फिल्म का बड़ा हिस्सा रियल लोकेशन पर शूट हुआ है, जिससे स्क्रीन पर असली नज़ारे नजर आएंगे. मुंबई में भी कुछ सीन शूट किए गए हैं, जहां यश राज स्टूडियो में जापानी मठ का सेट बनाया गया.

War 2 shooting locations
सूरज ढलते ही जापान जगमगाता नज़ारा (Photo- Pixabay)

जापान और रूस सबसे खास

वॉर 2 की शूटिंग लोकेशन अपने आप में किसी इंटरनेशनल टूर से कम नहीं है. फिल्म में ऋतिक रोशन का इंट्रोडक्शन सीन जापान के मशहूर शाओलिन मंदिर में शूट किया गया है. वहीं रूस में फिल्म के कुछ अहम हिस्से शूट हुए हैं, जो कि अलग ही माहौल बनाते हैं. इसके अलावा स्पेन और इटली के खूबसूरत लोकेशन कहानी को नया रंग देते हैं. वहीं अबू धाबी में एक दमदार बोट चेस सीक्वेंस फिल्माया गया है, जो बड़े पर्दे पर रोमांचक बढ़ाने वाला होगा.  इन लोकेशंस की वजह से War 2 न सिर्फ एक्शन फिल्म है, बल्कि ट्रैवल लवर्स के लिए भी एक विजुअल ट्रीट साबित होगी.

War 2 film shooting locations
रूस की सड़क और नदी का दृश्य (Photo- Pixabay)

ट्रैवल लवर्स के लिए विजुअल ट्रीट

लोकेशन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा लगते हैं. फिल्म में 6 एक्शन सीन, 2 गाने और अलग-अलग देशों की झलक आपको विजुअल टूर का एहसास दिलाते हैं.

War 2 film shooting locations
अबू धाबी की शांति और भव्यता का अद्भुत संगम (Photo- Pixabay)

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर War 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. यह फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का अहम हिस्सा है 

    Advertisement