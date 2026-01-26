scorecardresearch
 
गणतंत्र दिवस पर नहीं जा पा रहे कर्तव्य पथ, दिल्ली के इन जगहों पर मनाएं जश्न

अगर आप गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कर्तव्य पथ नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश न हों. दिल्ली में ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो इस दिन देशभक्ति के रंग में सराबोर रहती हैं, जहां आप जाकर देश के गौरव को महसूस कर सकते हैं.

जहां हर कदम देश की एकता और शक्ति की कहानी कहता है (Photo: PTI)

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड देखना हर किसी की ख्वाहिश होती है. लेकिन भीड़, सुरक्षा घेरा या पास न मिल पाने की वजह से अक्सर कई लोग वहां नहीं पहुंच पाते. ऐसे में आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का कोना-कोना इस दिन देशभक्ति के रंग में रंगा होता है. तो चलिए, जानते हैं दिल्ली की उन खास जगहों के बारे में, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जाकर आजादी के इस महापर्व का पूरा आनंद ले सकते हैं.

सादगी और वीरता का संगम विजय घाट

अगर आप शांति और प्रेरणा की तलाश में हैं, तो यमुना किनारे स्थित विजय घाट जरूर जाएं. यह जगह देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है. इतना ही नहीं, यह स्थल उनके मशहूर नारे 'जय जवान जय किसान' और 1965 के युद्ध में उनके मजबूत नेतृत्व की याद दिलाता है. यहां की सादगी आपको सीधे तौर पर राष्ट्रभक्ति से जोड़ती है.

यह भी पढ़ें: देशभक्ति के रंग में रंगना है, तो 26 जनवरी पर इन ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना न भूलें

शहीदों की अमर कहानी कहता इंडिया गेट

देशभक्ति की बात हो और इंडिया गेट का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है. यह युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है. यहीं नहीं, गणतंत्र दिवस की शाम को जब इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी से जगमगाता है, तो वह नजारा दिल जीत लेने वाला होता है. यहां की रौनक और अमर जवान ज्योति की चमक आपको गर्व से भर देगी.

कनॉट प्लेस में जश्न और तिरंगे की चमक

सफर में थोड़ा उत्साह और जश्न जोड़ना चाहते हैं, तो कनॉट प्लेस (CP) का रुख करें. आजादी के जश्न के दौरान यह जगह लोगों से खचाखच भरी रहती है. इतना ही नहीं, यहाँ फहराता हुआ विशाल तिरंगा और शाम के वक्त दुकानों की सजावट देखने लायक होती है. दोस्तों के साथ घूमने और देशभक्ति के माहौल को जीने के लिए यह दिल्ली की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है.

यह भी पढ़ें: मणिकर्णिका की जलती चिताएं डराती नहीं, जिंदगी का फलसफा सिखाती हैं

राजघाट और शांतिवन के मौन में छुपा शांति का संदेश

दिल्ली के रिंग रोड पर स्थित राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, जो हमें सत्य और अहिंसा की याद दिलाती है. इतना ही नहीं, इसके पास ही शांतिवन स्थित है, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है. लिहाजा, अगर आप शांतिपूर्ण माहौल में देश के महान नायकों को नमन करना चाहते हैं, तो यहां जरूर आएं. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी राजघाट ही है.

---- समाप्त ----
