एक दिन का खर्च आपकी महीने भर की सैलरी के बराबर! ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे टूरिस्ट प्लेस

हम जब भी घूमने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले अपना बजट चेक करते हैं. कोशिश यही रहती है कि कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मजा लिया जा सके. लेकिन दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां बजट शब्द का कोई मोल नहीं है. इन जगहों पर कदम रखते ही आपकी जेब से पैसे पानी की तरह बहने लगते हैं. हेलोसेफ द्वारा जारी 2025 के आंकड़ों ने एक ऐसी लिस्ट पेश की है, जिसे देखकर अच्छे-भले रईसों के पसीने छूट जाएं. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पेरिस या न्यूयॉर्क महंगे हैं, तो आप गलत हैं. 2025 में कुछ ऐसे अनसुने नाम सामने आए हैं, जहां एक दिन का औसत खर्च आपके पूरे महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है. आइए जानते हैं दुनिया के उन 5 ठिकानों के बारे में, जहां घूमना किसी लग्जरी सपने से कम नहीं है.

1. बारबाडोस है रईसों का सबसे महंगा ठिकाना

साल 2025 में दुनिया का सबसे महंगा पर्यटन स्थल होने का खिताब बारबाडोस के नाम है. यहां एक दिन गुजारने का औसत खर्च लगभग 344 डॉलर है. इस कैरेबियाई देश में हर चीज आयात की जाती है, जिसकी वजह से यहां खाने-पीने से लेकर रहने तक सब कुछ आसमान छूता है. अगर आप यहां के सबसे सस्ते होटल में भी रुकेंगे, तब भी आपका बिल किसी बड़े होटल जैसा ही आएगा. यह जगह उन लोगों के लिए है जिनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, बस लग्जरी समुद्र तट और वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए.

2. सेंट किट्स और नेविस में एकांत की भारी कीमत

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सेंट किट्स और नेविस है, जहां एक दिन का खर्च तकरीबन 282 डॉलर तक आता है. यह जगह उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें भीड़भाड़ से नफरत है और जो शांति की तलाश में हैं. लेकिन इस शांति की कीमत बहुत बड़ी है. यहां होटलों और रिसॉर्ट्स की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और कीमतें मनमानी वसूली जाती हैं. एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने का छोटा सा सफर भी आपकी जेब पर भारी पड़ता है.

3. मालदीव बना समंदर के बीच मनी बर्नर

हनीमून कपल्स की पहली पसंद मालदीव इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. यहां प्रतिदिन का औसत खर्च 279 डॉलर बैठता है. मालदीव का 'प्राइवेट आइलैंड' वाला कॉन्सेप्ट इसे महंगा बनाता है. एक बार आप अपने रिसॉर्ट पहुंच गए, तो आपके पास वही खाना और वही एक्टिविटी चुनने का विकल्प होता है जो रिसॉर्ट ऑफर करता है. ऊपर से सीप्लेन और स्पीडबोट की सवारी आपके खर्च को बिजली की रफ्तार से बढ़ा देती है.

4. ग्रेनाडा में शांत वादियों का महंगा सौदा

कैरेबियन सागर का एक और खूबसूरत देश ग्रेनाडा चौथे नंबर पर है. यहां एक दिन का खर्च करीब 269 डॉलर है. ग्रेनाडा दिखने में तो शांत और सादा लगता है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और विदेशों से मंगाए जाने वाले सामान की वजह से यह सैलानियों के लिए 'बजट बस्टर' साबित होता है. पीक सीजन में तो यहां रहना और खाना आम आदमी के बस की बात नहीं रह जाती.

5. स्विट्जरलैंड है यूरोप का सबसे कीमती कोना

पांचवें नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, जहां हर दिन का खर्च तकरीबन 260 डॉलर है. स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने महंगे लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है. यहां का ट्रांसपोर्ट, होटल और यहां तक कि किराने का सामान्य सामान भी पूरे यूरोप में सबसे महंगा है. आल्प्स की पहाड़ियों का दीदार करने के लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी.

