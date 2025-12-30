जयपुर में 'न्यू ईयर' का जबरदस्त क्रेज, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से होटल पैक और बाजार गुलजार

नए साल के स्वागत के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की रौनक इस बार कुछ अलग ही लेवल पर है. गुलाबी शहर एक बार फिर सैलानियों की चहल-पहल से पूरी तरह गुलजार हो उठा है. यहां की ठंडी गुलाबी सुबह, साफ आसमान और किलों की भव्यता देश-विदेश के पर्यटकों को इस कदर खींच रही है कि पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है.
आमेर किला हो या हवा महल, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर दिनभर सैलानियों का मेला लगा हुआ है. अब इतनी भारी भीड़ और लोगों का जोश देखकर आपके मन में सवाल तो उठेगा ही, कि आखिर जयपुर के इस गुलाबी जादू में ऐसा क्या है जो सब यहीं खिंचे चले आ रहे हैं? चलिए जानते हैं इसकी वजह...
क्यों हाउसफुल हुआ जयपुर?
इस सवाल का जवाब पर्यटकों की उस खुशी में छिपा है, जो जयपुर की विरासत को देखकर मिल रही है. अलग-अलग राज्यों से पहुंचे सैलानियों का कहना है कि नए साल की शुरुआत के लिए जयपुर से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती. वहीं, विदेशी मेहमान भी यहां की संस्कृति और मेहमाननवाजी के मुरीद हो गए हैं और दोबारा आने का वादा कर रहे हैं.
पर्यटकों का यह उत्साह सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर गुलाबी शहर के बाजारों में भी साफ दिख रहा है. इतना ही नहीं जौहरी बाजार और बापू बाजार जैसे इलाकों में राजस्थानी कपड़ों और ज्वेलरी की ऐसी बिक्री हो रही है कि स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं.
यह भी पढ़ें: नए साल पर कश्मीर जा रहे हैं? कड़ाके की ठंड और भीड़ आपका प्लान न बिगाड़ दे!
कारोबारियों का कहना है कि इस बार भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा है और यही वजह है कि शहर के लगभग सभी होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे एडवांस में ही पैक हो चुके हैं. सिर्फ होटल ही नहीं, बल्कि टैक्सी चालकों और टूर गाइड्स को भी इतना काम मिल रहा है कि स्थानीय रोजगार को नई मजबूती मिली है.
हवामहल अधीक्षक का कहना है कि बीते साल जयपुर में पर्यटकों की संख्या ने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. लेकिन इस बार जिस तरह से नए साल की शुरुआत में ही जनसैलाब उमड़ा है, उसे देखकर लग रहा है कि इस साल फिर से कोई नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है. पर्यटकों की इसी भारी तादाद और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पर्यटन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. प्रमुख पर्यटन स्थलों पर न केवल अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सैलानी बिना किसी परेशानी के जयपुर के जादू का लुत्फ उठा सकें.
यह भी पढ़ें: नए साल से पहले 'हाउसफुल' हुई काशी, जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी एडवाइजरी