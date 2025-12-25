नियाग्रा फॉल्स भूल जाएंगे! बस्तर की वादियों में कुदरत का करिश्मा, यह झरना विदेशी नजारों को देता है मात

जब भी हम दुनिया के सबसे शानदार झरनों की कल्पना करते हैं, तो नियाग्रा फॉल्स की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुदरत ने चित्रकोट जलप्रपात के रूप में एक ऐसा पन्ना लिखा है, जो किसी विदेशी नजारे से कम नहीं है. घने जंगलों और पहाड़ों के बीच इंद्रावती नदी चित्रकोट के जरिए एक ऐसा अद्भुत दृश्य तैयार करती है.

जहां पानी की विशाल धाराएं और उनकी गर्जना किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती हैं. इसे 'भारत का नियाग्रा फॉल्स' कहा जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई और पानी गिरने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही रोमांच पैदा करता है. मानसून के दस्तक देते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जहां चारों तरफ फैली हरियाली और हवा में तैरती पानी की बूंदें आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं.

बस्तर की धरती पर प्रकृति का सबसे भव्य नजारा

यह जादुई नजारा गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी की लहरों से पैदा होता है, जो जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच इस विशाल झरने को जन्म देती है. जुलाई से अक्टूबर के बीच जब पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है, तो यह जलप्रपात करीब 300 मीटर की चौड़ाई (लगभग 1000 फीट) में फैलकर अपना सबसे रौद्र रूप दिखाता है. 30 मीटर की ऊंचाई (लगभग 100 फीट) से जब पानी की विशाल मात्रा नीचे कुंड में गिरती है, तो उसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई देती है और उठने वाली सफेद धुंध पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेती है, जिससे यहां की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है.

पानी की फुहारों के बीच खिलते सात रंग

चित्रकूट की सबसे बड़ी पहचान यहां की फिजाओं में बार-बार दिखने वाले वो सतरंगी इंद्रधनुष हैं, जो गिरते हुए पानी की फुहारों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही अपनी चमक बिखेरने लगते हैं. जब पानी की ये छोटी फुहारें हवा में बिखरती हैं और उन पर धूप पड़ती है, तो पूरे झरने के सामने रंगों का एक ऐसा मेला लग जाता है, जिसे देखकर आपकी निगाहें वहीं थम जाएंगी. धुंध, शोर और इन सात रंगों का मेल इस जगह को एक ऐसी जीवंत पेंटिंग बना देता है, जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है, यही कारण है कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.

बस्तर की प्राचीन संस्कृति और अटूट आस्था

इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहां की मिट्टी में बस्तर की समृद्ध आदिवासी परंपराएं और सदियों पुरानी आस्था भी बसी है, जो इस झरने को एक पवित्र स्थान के रूप में पूजती है. स्थानीय समुदायों की लोककथाओं में इंद्रावती नदी का स्थान एक देवी की तरह है और यही वजह है कि यहां का कण-कण उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस होता है. जलप्रपात के पास स्थित मां दंतेश्वरी का प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही सांस्कृतिक रूप से गहरी और ऐतिहासिक भी है.

सुकून भरी यात्रा के लिए ठहरने के विकल्प

इस अद्भुत सफर का आनंद लेने के लिए कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है और जगदलपुर शहर से सड़क मार्ग के जरिए आप बेहद आसानी से इस ठिकाने तक पहुंच सकते हैं. सैलानियों के लिए यहां आधुनिक रिसॉर्ट्स के साथ-साथ खास इको-फ्रेंडली गेस्टहाउस भी बनाए गए हैं, जहां रुककर आप प्रकृति के बिल्कुल करीब होने का अनुभव कर सकते हैं. इन जगहों पर ठहरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप रात के सन्नाटे में झरने की संगीत जैसी आवाज सुन सकते हैं और स्थानीय खान-पान का स्वाद लेते हुए अपनी इस यात्रा को एक खूबसूरत याद में बदल सकते हैं.

