scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाना गाएगी सड़क! मुंबई के इस रोड पर सुनाई देगी 'जय हो' की धुन

मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ हॉर्न नहीं, बल्कि ऑस्कर विनिंग संगीत गूंजेगा. मायानगरी में देश की पहली ऐसी 'मेलोडी रोड' तैयार हुई है, जहां सड़क खुद मुसाफिरों को 'जय हो' गाना सुनाती है.

Advertisement
X
अब कोस्टल रोड पर ड्राइविंग का अनुभव होगा बिल्कुल जादुई (Photo: ITG)
अब कोस्टल रोड पर ड्राइविंग का अनुभव होगा बिल्कुल जादुई (Photo: ITG)

मुंबई की सड़कों पर आपने भारी ट्रैफिक और हॉर्न का शोर तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई सड़क आपको गाना भी सुना सकती है, ये कोई मजाक नहीं बल्कि मुंबई में हुआ एकदम नया करिश्मा है. अब अगर आप कोस्टल रोड पर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, तो जरा अपने म्यूजिक सिस्टम को आराम दीजिए और खिड़कियां खोल लीजिए. क्योंकि यहां की सड़क खुद 'जय हो' गुनगुनाकर आपका स्वागत करने वाली है. देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सड़क और टायर मिलकर संगीत की महफिल सजा रहे हैं.

अब आप सोच रहे होंगे कि भला सड़क गाना कैसे गा सकती है? तो ये कोई जादू नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल है. नरीमन पॉइंट से वर्ली जाने वाले रास्ते पर सड़क की ऊपरी परत पर खास तरह की बारीक धारियां (ग्रूव्स) बनाई गई हैं. जैसे ही आपकी गाड़ी इन धारियों के ऊपर से गुजरती है, तो टायर और सड़क की रगड़ से एक खास तरह की धुन पैदा होती है.

ये धुन कोई ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि ऑस्कर जीतने वाला सुपरहिट गाना 'जय हो' है. गाड़ी के अंदर बैठे मुसाफिरों को ये म्यूजिक बिल्कुल साफ सुनाई देता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव एकदम जादुई हो जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

छोड़िए वीजा की टेंशन! 2026 में इन देशों की सैर करना है सबसे आसान
इस स्टेशन पर रोज टिकट खरीदते हैं लोग, लेकिन ट्रेन में बैठते क्यों नहीं
मुंबई की सड़कों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. (Photo: x/@IndianTechGuide)
VIDEO: मुंबई की 'म्यूजिकल रोड' वायरल, कार जाती है तो बजता है ये गाना!
Rajpal Yadav Jail Case: कोर्ट की सख्त फटकार, जानें...
रियल एस्टेट में गुजरात का जलवा, अहमदाबाद बना नया 'टियर-1' शहर

यह भी पढ़ें: 80 के दशक का हनीमून डेस्टिनेशन, वेलेंटाइन डे के लिए आज भी है खास

रफ्तार सही तो संगीत भी सही

बीएमसी ने हंगरी की तकनीक का इस्तेमाल करके ये अनोखी 'मेलोडी रोड' बनाई है. लेकिन इस गाने का मजा लेने के लिए एक छोटी सी शर्त है. सड़क तभी 'जय हो' की तान छेड़ेगी जब आपकी गाड़ी की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी. यानी अगर आपको गाना सुनना है, तो आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना ही होगा. इस तरह ये सड़क न केवल आपका मनोरंजन करती है, बल्कि आपको सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए भी मजबूर करती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सिर्फ नजारे नहीं, दिल जीत लेती है खातिरदारी, ये हैं भारत के 'मेहमाननवाज' शहर!

दुनिया के बाद अब मुंबई का जलवा

सड़क से संगीत निकालने का ये अनोखा आइडिया सबसे पहले जापान में आया था. इसके बाद दक्षिण कोरिया और हंगरी जैसे देशों ने भी इसे अपनाया और अब इस लिस्ट में मुंबई का नाम भी जुड़ गया है. करीब 10.5 किलोमीटर लंबी मुंबई कोस्टल रोड पहले से ही लोगों का घंटों का सफर मिनटों में समेटकर ट्रैफिक का बोझ कम कर रही थी, लेकिन अब 'जय हो' की इस जादुई धुन ने इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बना दिया है. तो अगली बार जब आप कोस्टल रोड पर निकलें, तो रेडियो बंद करके सड़क के सुरों को महसूस करना मत भूलिएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement