scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेशी टूर पैकेज से हटा टैक्स का बोझ, अब कम बजट में करें दुनिया की सैर

अब विदेश जाना हुआ सस्ता, टूर पैकेज से लेकर पढ़ाई तक सरकार ने दी टैक्स में बड़ी ढील वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में विदेश यात्रा करने वालों और विदेश में पढ़ रहे छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है.

Advertisement
X
विदेश यात्रा होगी सस्ती (Photo-ITG)
विदेश यात्रा होगी सस्ती (Photo-ITG)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़े बदलावों की घोषणा की है. सरकार ने विदेशी टूर पैकेज और विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस (TCS) की दरों को घटाकर यात्रियों और छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है. इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर लगने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना और टैक्स नियमों में स्पष्टता लाना है.

सरकार ने विदेशी टूर पैकेज की बुकिंग पर लगने वाले टीसीएस (TCS) नियमों को सरल कर दिया है. अब अंतरराष्ट्रीय ट्रिप के लिए पैकेज बुक करने पर मात्र 2% टीसीएस देना होगा, जबकि इससे पहले यह दर 5% और कुछ मामलों में 20% तक थी. इसके अलावा, अब टीसीएस लागू होने के लिए किसी न्यूनतम राशि की कोई शर्त नहीं रहेगी. इस फैसले से उन सभी नागरिकों को लाभ होगा जो विदेशी छुट्टियों या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बुकिंग करते हैं.

विदेश में शिक्षा और इलाज पर टैक्स का बोझ कम

सम्बंधित ख़बरें

Budget 2026 Auto Sector
सस्ती EV, सीएनजी ब्लेंडिंग! बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को BUDGET का बूस्ट
The Centre has also pegged its capital expenditure at Rs 12.2 lakh crore in FY27.
मिडिल क्लास के हाथ खाली, शेयर निवेशकों को भी झटका... वो 5 उम्मीदें, जो बजट से टूट गईं
Budget 2026
गेमिंग, क्लाउड, डेटा सेंटर और AI... Budget 2026 से इस सेक्टर की होगी चांदी, जॉब्स से लेकर लैब्स तक
Nirmala Sitharaman
मंदिरों-मठों को बचाने पर खास जोर, धार्मिक पर्यटन को लेकर वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा
central budget 2026 27 presented by finance minister nirmala sitharaman
क‍िन सेक्टर्स में आम जनता को राहत? जानें बजट 2026 की 10 बड़ी बातें

विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों और इलाज करा रहे लोगों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत पैसा भेजना अब सस्ता हो गया है. सरकार ने एलआरएस के माध्यम से विदेशी प्रेषण पर टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा है. इस कटौती से उन अभिभावकों और परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा जो ट्यूशन फीस या मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए नियमित रूप से विदेश पैसा भेजते हैं. इससे विदेशी बैंक ट्रांजैक्शन की लागत कम होगी और लेनदेन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी.

Advertisement

इन बदलावों के लागू होने से अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब कम खर्चीली होगी और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी खर्च पर टैक्स कम होने से मध्यम वर्ग के परिवारों को अपनी वित्तीय योजना बनाने में आसानी होगी. साथ ही, कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के नए टीडीएस नियमों से छोटे व्यवसायों के लिए नियमों का अनुपालन सरल होगा और विवादों में कमी आएगी. सरकार के इन कदमों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों और व्यापारियों के लिए लेनदेन की कुल लागत में कमी आना तय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement