scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर का सबसे निजी कमरा भी अब प्राइवेट नहीं? बेडरूम से निकल रहे डेटा की डराने वाली सच्चाई

आपके बेडरूम का डेटा सीधा कंपनियों को जाता है. ये जान कर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है. एक स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड में अब कई चीजें स्मार्ट हो चुकी हैं और ज्यादातर स्मार्ट डिवाइसेज कई तरह का डेटा कंपनियों को भेजते हैं और इसी डेटा को यूज करके मार्केटिंग की जाती है.

Advertisement
X
बेडरूम का डेटा कंपनियों को
बेडरूम का डेटा कंपनियों को

भारत के घर अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां वे सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि छोटे छोटे डेटा सेंटर्स बनते जा रहे हैं. एक एवरेज मॉडर्न भारतीय घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट राउटर, वाईफाई कैमरा, स्मार्ट स्पीकर, फिटनेस डिवाइस और कई तरह के सेंसर्स मौजूद हैं.

ये सभी डिवाइस सिर्फ सुविधा देने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये लगातार डेटा जेनेरेट कर रहे हैं. हर क्लिक, हर कमांड और हर स्ट्रीम के साथ जानकारी कहीं न कहीं भेजी जा रही है. 

बीते कुछ सालों में भारत में स्मार्ट होम डिवाइसेज़ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. सस्ते स्मार्ट टीवी, अफोर्डेबल वाईफाई और आसान इंस्टॉलेशन ने इन डिवाइसेज़ को मिडिल क्लास घरों तक पहुंचा दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

smartphone hacked Pixabay
किसी और के इशारों पर तो काम नहीं कर रहा आपका फोन? दिखेंगे ये साइन
Smartphone
कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है आपके फोन की स्क्रीन, ऐसे कर सकते हैं पता
मोबाइल नंबर डालते ही निजी जानकारी बताने वाली वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ (Photo: ITG)
फोन नंबर से लोकेशन बता रही रही ये वेबसाइट? लीक कर रही पर्सनल डेटा
आप रोज जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं… वही आपका फोन चुपचाप हैक कर रहा है
Louvre Museum
8 मिनट में 900 करोड़ की चोरी, कमजोर पासवर्ड बना वजह, जान कर होंगे हैरान

जैसे जैसे ये डिवाइसेज़ बढ़ते गए, वैसे वैसे घरों से निकलने वाला डेटा भी कई गुना बढ़ गया. यह डेटा सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखने की आदत, सुनने की पसंद, घर में मौजूद लोगों की संख्या और उनके रूटीन तक को दिखा सकता है.

स्मार्ट टीवी और डेटा...

सबसे ज्यादा चर्चा स्मार्ट टीवी से निकलने वाले डेटा को लेकर होती है. आज का स्मार्ट टीवी सिर्फ स्क्रीन नहीं है, वह एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है. कई टीवी में ऑटोमैटिक कंटेंट रिकॉग्निशन जैसी तकनीक होती है, जो यह पहचान सकती है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है. चाहे आप ओटीटी ऐप देखें या कोई बाहरी डिवाइस जोड़ें, टीवी उस कंटेंट का पैटर्न पहचान कर सर्वर तक जानकारी भेज सकता है. इस डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन को ज्यादा सटीक बनाने और यूज़र प्रोफाइल तैयार करने में किया जाता है.

Advertisement

राउटर और स्मार्ट स्पीकर भी इसी चेन का हिस्सा हैं. राउटर यह रिकॉर्ड करता है कि कौन सा डिवाइस कब और कितना डेटा इस्तेमाल कर रहा है. स्मार्ट स्पीकर वॉइस कमांड को प्रोसेस करने के लिए क्लाउड से जुड़े रहते हैं. कई बार यह जानकारी सर्विस सुधार के नाम पर स्टोर और एनालाइज की जाती है. छोटे स्मार्ट प्लग और कैमरे भी लगातार अपने सर्वर से जुड़े रहते हैं और एक्टिविटी डेटा भेजते रहते हैं.

बेडरूम की जानकारी कंपनियों तक...

सवाल यह है कि यह सारा डेटा आखिर जाता कहां है. इस डेटा से सिर्फ डिवाइस बनाने वाली कंपनी को फायदा नहीं होता. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंपनियां, ऐड नेटवर्क और एनालिटिक्स फर्म्स सभी किसी न किसी रूप में इससे जुड़ी होती हैं. घर से निकली जानकारी धीरे धीरे विज्ञापन और बिजनेस फैसलों का हिस्सा बन जाती है.

सबसे बड़ी चिंता कंज्यूमर जागरूकता को लेकर है. ज्यादातर यूज़र डिवाइस सेट करते वक्त लंबी प्राइवेसी शर्तें पढ़ते नहीं हैं. कई बार ट्रैकिंग और डेटा शेयरिंग डिफॉल्ट रूप से ऑन रहती है. सेटिंग्स में जाकर इन्हें बंद करना आसान नहीं होता और आम यूज़र को यह भी नहीं पता होता कि कौन सा फीचर क्या ट्रैक कर रहा है.

भारत में डेटा सुरक्षा से जुड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन घरेलू डिवाइसेज़ से निकलने वाले डेटा पर साफ दिशा निर्देश अभी भी कम हैं. पॉलिसी और कंज्यूमर एजुकेशन के बीच एक बड़ा गैप है. जब तक यूज़र यह नहीं समझेगा कि उसका घर कितना डेटा पैदा कर रहा है, तब तक वह इस पर सवाल भी नहीं उठाएगा.

Advertisement

आज घर की दीवारें सिर्फ आवाज़ नहीं सुनतीं, बल्कि डेटा भी भेजती हैं. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो निजी जगह और डिजिटल निगरानी के बीच की रेखा और धुंधली होती चली जाएगी. इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने घरों को स्मार्ट बनाने के साथ साथ यह भी समझें कि वे किसके लिए और किस कीमत पर स्मार्ट बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement