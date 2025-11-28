'10 रुपये का बिस्कुट' वाले Youtuber की तरह आप भी बनाते हैं वीडियो, एक गलती और पहुंचा देगी जेल

हाल ही में वायरल हुए वीडियो '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' आपने कहीं ना कहीं देखा होगा. यह वीडियो शादाब जकाती का है, जिनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है और अब उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो एक कम उम्र की लड़की शामिल किया और अश्लील कंटेंट तैयार किया था. ये वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था.

शादाब जकाती की तरह अगर आप भी Youtube या अन्य प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. कंटेंट बनाते समय कई लोग मर्यादाएं लांघ जाते हैं और वे कानून तोड़कर वायरल होने वाला वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसी ही गलतियों की वजह से शादाब जकाती और अन्य यूट्यूबर्स को जेल जाना पड़ता है.

मानना पड़ेगा कानून और सामाजिक जिम्मेदारी

शादाब जकाती और उनसे पहले भी कई Youtubers और कंटेंट क्रिएटर्स को जेल जाना पड़ा है. इन लोगों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि सोशल-मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी कानून, सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक शांति, और संवेदनशीलता की सीमाएं माननी पड़ेंगी.

यह भी पढ़ें: '10 रुपये का बिस्कुट...' कौन हैं Youtuber शादाब जकाती, क्यों हुई गिरफ्तारी, कैसे मिला फेम, जानिए हर जानकारी

भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Youtube या अन्य प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट तैयार करते हैं तो भूलकर भी गलत जानकारी, फर्जी बाते कहकर किसी की छवि धूमिल करना, फर्जी आरोप ना लगाएं. इनकी वजह से आपको जेल जाना पड़ सकता है.

अगर कंटेंट में जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर नफरत फैलाई जाती है. इसकी वजह से भी आपको जेल जाना पड़ सकता है.

अगर अश्लील या अभद्र भाषा, या महिलाओं-संबंधी संवेदनशील विषयों को ठेस पहुंचती है, तो उसकी वजह से भी जेल जाना पड़ सकता है.

अगर कंटेंट क्रिएटर्स फर्जी खबर , भ्रम, अफवाह या प्रदूषित माहौल फैला रहे हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक शांति भंग होने की सम्भावना होती है. ऐसे में उन कंटेंट क्रिएटर्स को जेल जाना पड़ सकता है.

2025 में कई कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं गिरफ्तार

2025 में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर और Youtuber की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने व्यूज पाने के लिए समाज में अभद्र भाषा, अश्लीलता कंटेंट और समाज-विरोधी वीडियो वीडियो को पोस्ट किया है. इसमें हाल ही में गिरफ्तार हुए शादाब जकाती, रनवीर अलाहबादिया, आमीर आदि का नाम शामिल है.

