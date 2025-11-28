'10 रुपये का बिस्कुट' वाले Youtuber की तरह आप भी बनाते हैं वीडियो, एक गलती और पहुंचा देगी जेल

हाल ही में वायरल हुए वीडियो '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' आपने कहीं ना कहीं देखा होगा. यह वीडियो शादाब जकाती का है, जिनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है और अब उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो एक कम उम्र की लड़की शामिल किया और अश्लील कंटेंट तैयार किया था. ये वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था.
शादाब जकाती की तरह अगर आप भी Youtube या अन्य प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. कंटेंट बनाते समय कई लोग मर्यादाएं लांघ जाते हैं और वे कानून तोड़कर वायरल होने वाला वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसी ही गलतियों की वजह से शादाब जकाती और अन्य यूट्यूबर्स को जेल जाना पड़ता है.
मानना पड़ेगा कानून और सामाजिक जिम्मेदारी
शादाब जकाती और उनसे पहले भी कई Youtubers और कंटेंट क्रिएटर्स को जेल जाना पड़ा है. इन लोगों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि सोशल-मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी कानून, सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक शांति, और संवेदनशीलता की सीमाएं माननी पड़ेंगी.
भूलकर भी ना करें ये गलतियां
2025 में कई कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं गिरफ्तार
2025 में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर और Youtuber की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने व्यूज पाने के लिए समाज में अभद्र भाषा, अश्लीलता कंटेंट और समाज-विरोधी वीडियो वीडियो को पोस्ट किया है. इसमें हाल ही में गिरफ्तार हुए शादाब जकाती, रनवीर अलाहबादिया, आमीर आदि का नाम शामिल है.