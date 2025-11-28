scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'10 रुपये का बिस्कुट...' कौन हैं Youtuber शादाब जकाती, क्यों हुई गिरफ्तारी, कैसे मिला फेम, जानिए हर जानकारी

सोशल मीडिया के नए सेंसेशन शादाब जकाती, जो '10 रुपये वाला बिस्कुट…' वाले वायरल डायलॉग से मशहूर हुए, अब एक विवादित वीडियो के चलते जेल पहुंच गए. एक बच्ची को वीडियो कंटेंट में अश्लील संदर्भ में दिखाने के आरोप में उन्हें मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई. जकाती की लोकप्रियता लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन विवाद ने उनकी छवि को बिगाड़ दिया है.

Advertisement
X
शादाब जकाती को अपने कंटेंट की वजह से जाना पड़ा जेल (File Photo: ITG)
शादाब जकाती को अपने कंटेंट की वजह से जाना पड़ा जेल (File Photo: ITG)

'10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी', अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर एक्स पर ये वीडियो कभी न कभी जरूर देखा होगा. इस एक वीडियो से सोशल मीडिया के नए सेंसेशन बने शादाब जकाती अब अपने नए कंटेंट की वजह से ही जेल पहुंच गए. हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई.

दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो में एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनाया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचा. आयोग के निर्देश पर पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया.

मजदूर से सोशल मीडिया सेंसेशन कैसे बने जकाती

सम्बंधित ख़बरें

तालाब में डूबते शख्स की बचाई जिंदगी. (Photo: Screengrab)
तालाब में डूब रही थी कार, कूद पड़े दो हीरो और बचा ली जिंदगी... हैरतअंगेज रेस्क्यू का Video 
Kushinagar Medical College
कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से लापता नवजात बरामद, प्रिंसिपल-CMS समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज 
Four people who came to perform the last rites of the effigy were exposed
पुतले की अंत्येष्टि करने घाट पर क्यों गया था कारोबारी, सामने आई 50 लाख कर्ज और बीमा वाली थ्योरी 
Sambhal 6 people after a Bolero jeep collided with a maruti alto car
गंगा एक्सप्रेसवे पर बोलेरो पिकअप और कार की टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत 
Ballia Murder Case
कुर्सी-सोफे के रंग को लेकर विवाद, टेंट कारोबारी की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार  

मेरठ के इंचौली गांव के रहने वाले शादाब जकाती पहले सऊदी अरब में कामगार थे. इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले  TikTok से कॉमेडी वीडियो बनाने की शुरुआत की थी. टिकटॉक जब बंद हो गया तो  उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स, YouTube Shorts और अन्य प्लेटफार्मों पर अपना कंटेंट बनाना जारी रखा. शादाब की देसी-भाषा, सादगी, कॉमेडी टाइमिंग और मज़ेदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें मशहूर कर दिया और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए.

Advertisement

फेसबुक, इंस्टा पर कुल 7 मिलियन फॉलोअर्स

उनकी रील्स की लोकप्रियता ने उन्हें भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाना पहचाना चेहरा बना दिया. विदेश में भी उनकी रील्स अच्छी-खासी वायरल होने लगीं और बड़े-बड़े क्रिकेटर तक उनके कॉमेडी वीडियो पर रील्स बनाने लगे. अभी फेसबुक पर उनके 4.3 मिलयन जबकि इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. शादाब जकाती अपने वायरल कंटेंट की वजह से कई देशों की यात्रा कर चुके हैं.

किस कंटेंट की वजह से जाना पड़ा जेल

हालांकि इसी लोकप्रियता ने उन्हें मुश्किल में भी डाल दिया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का कारण बना जिसमें वो एक बच्ची और महिला के साथ दिख रहे थे. उसमें जो डायलॉग थे उन्हें अश्लील और अनुचित माना गया और मेरठ पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. शादाब को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई. जमानत मिलते ही उन्होंने विवादित वीडियो हटाया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement