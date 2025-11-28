'10 रुपये का बिस्कुट...' कौन हैं Youtuber शादाब जकाती, क्यों हुई गिरफ्तारी, कैसे मिला फेम, जानिए हर जानकारी

'10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी', अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर एक्स पर ये वीडियो कभी न कभी जरूर देखा होगा. इस एक वीडियो से सोशल मीडिया के नए सेंसेशन बने शादाब जकाती अब अपने नए कंटेंट की वजह से ही जेल पहुंच गए. हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई.

दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो में एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनाया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचा. आयोग के निर्देश पर पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया.

मजदूर से सोशल मीडिया सेंसेशन कैसे बने जकाती

मेरठ के इंचौली गांव के रहने वाले शादाब जकाती पहले सऊदी अरब में कामगार थे. इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले TikTok से कॉमेडी वीडियो बनाने की शुरुआत की थी. टिकटॉक जब बंद हो गया तो उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स, YouTube Shorts और अन्य प्लेटफार्मों पर अपना कंटेंट बनाना जारी रखा. शादाब की देसी-भाषा, सादगी, कॉमेडी टाइमिंग और मज़ेदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें मशहूर कर दिया और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए.

फेसबुक, इंस्टा पर कुल 7 मिलियन फॉलोअर्स

उनकी रील्स की लोकप्रियता ने उन्हें भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाना पहचाना चेहरा बना दिया. विदेश में भी उनकी रील्स अच्छी-खासी वायरल होने लगीं और बड़े-बड़े क्रिकेटर तक उनके कॉमेडी वीडियो पर रील्स बनाने लगे. अभी फेसबुक पर उनके 4.3 मिलयन जबकि इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. शादाब जकाती अपने वायरल कंटेंट की वजह से कई देशों की यात्रा कर चुके हैं.

किस कंटेंट की वजह से जाना पड़ा जेल

हालांकि इसी लोकप्रियता ने उन्हें मुश्किल में भी डाल दिया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का कारण बना जिसमें वो एक बच्ची और महिला के साथ दिख रहे थे. उसमें जो डायलॉग थे उन्हें अश्लील और अनुचित माना गया और मेरठ पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. शादाब को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई. जमानत मिलते ही उन्होंने विवादित वीडियो हटाया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.



