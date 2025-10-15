Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर, वीडियो वायरल

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, ये जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की तरफ से शेयर की है. ये हादसा चीन के चेंगदू में हुआ है.
यह हादसा Xiaomi SU7 कार के साथ हुआ है. पहले गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, उसके बाद कार में आग लग गई. इसके बाद तकनीकी खराबी के चलते कार के दरवाजे लॉक हो गए. इस हादसे में कार चलाने वाला शख्स बाहर नहीं निकल पाया और वह गाड़ी के साथ जल गया.
राहगीरों ने की बचाने की कोशिश
वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ राहगीरों ने चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे हैं. दरअसल, राहगीरों ने कार का शीशा तोड़ने और गाड़ी के दरवाजे को ओपेन करने कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए.
सामने आया वीडियो
भारत में भी शोकेश हो चुकी शाओमी की ये कार
चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कुछ साल पहले ही अपनी कार को अनवील किया था और चीन में इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है. इतना नहीं कंपनी ने बीते साल बेंगलुरु में आयोजित एक मोबाइल इवेंट के दौरान Xiaomi SU7 को शोकेश किया था, हालांकि भारत में इस कार को लॉन्च नहीं किया गया है.
सवालों के घेरे में कार की सेफ्टी
Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कंपनी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि कंपनी को इस हादसे की जिम्मेदार लेनी चाहिए. कई लोगों ने मांग की कि कार के अंदर सेफ्टी टूल्स और असेसरीज होनी चाहिए, जो हादसे के समय शीशा तोड़ने और गेट खोलने में मदद करते हैं.