scorecardresearch
 

Feedback

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर, वीडियो वायरल

Xiaomi की एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें ड्राइवर की जान जा चुकी है. यह हादसा चीन में हुआ है और इस कार का नाम Xiaomi SU7 है. Xiaomi अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को भारत में भी शोकेश कर चुका है. इस हादसा का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई.
Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई.

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, ये जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की तरफ से शेयर की है. ये हादसा चीन के चेंगदू में हुआ है. 

यह हादसा Xiaomi SU7 कार के साथ हुआ है. पहले गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, उसके बाद कार में आग लग गई. इसके बाद तकनीकी खराबी के चलते कार के दरवाजे लॉक हो गए. इस हादसे में कार चलाने वाला शख्स बाहर नहीं निकल पाया और वह गाड़ी के साथ जल गया. 

राहगीरों ने की बचाने की कोशिश

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone
दुनियाभर में सबसे ज्यादा मोबाइल सेल करती है ये कंपनी, Apple को धकेला पीछे  
Flipkart Logo
Flipkart पर शुरू हुई दिवाली सेल, आधी कीमत पर मिल रहे फोन्स  
Nothing Phone 3
Flipkart पर आधी कीमत पर बिका ये फोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल  
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro क्विक टेस्ट: सिर्फ कुछ दिन यूज के खुला सबसे बड़ा राज़ 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ राहगीरों ने चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे हैं. दरअसल, राहगीरों ने कार का शीशा तोड़ने और गाड़ी के दरवाजे को ओपेन करने कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए.

सामने आया वीडियो 

भारत में भी शोकेश हो चुकी शाओमी की ये कार

चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कुछ साल पहले ही अपनी कार को अनवील किया था और चीन में इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है. इतना नहीं कंपनी ने बीते साल बेंगलुरु में आयोजित एक मोबाइल इवेंट के दौरान  Xiaomi SU7 को शोकेश किया था, हालांकि भारत में इस कार को लॉन्च नहीं किया गया है. 

Advertisement

सवालों के घेरे में कार की सेफ्टी 

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कंपनी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि कंपनी को इस हादसे की जिम्मेदार लेनी चाहिए. कई लोगों ने मांग की कि कार के अंदर सेफ्टी टूल्स और असेसरीज होनी चाहिए, जो हादसे के समय शीशा तोड़ने और गेट खोलने में मदद करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement