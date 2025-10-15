Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर, वीडियो वायरल

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, ये जानकारी फ्री प्रेस जर्नल की तरफ से शेयर की है. ये हादसा चीन के चेंगदू में हुआ है.

यह हादसा Xiaomi SU7 कार के साथ हुआ है. पहले गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, उसके बाद कार में आग लग गई. इसके बाद तकनीकी खराबी के चलते कार के दरवाजे लॉक हो गए. इस हादसे में कार चलाने वाला शख्स बाहर नहीं निकल पाया और वह गाड़ी के साथ जल गया.

राहगीरों ने की बचाने की कोशिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ राहगीरों ने चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे हैं. दरअसल, राहगीरों ने कार का शीशा तोड़ने और गाड़ी के दरवाजे को ओपेन करने कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए.

सामने आया वीडियो

A driver in China died after crashing his Xiaomi SU7 electric vehicle, which caught fire.



Following a power failure, the doors locked and rescue attempts failed.



Xiaomi shares fell about 9% after the incident.pic.twitter.com/zEQ44vJENJ — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

भारत में भी शोकेश हो चुकी शाओमी की ये कार

चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कुछ साल पहले ही अपनी कार को अनवील किया था और चीन में इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है. इतना नहीं कंपनी ने बीते साल बेंगलुरु में आयोजित एक मोबाइल इवेंट के दौरान Xiaomi SU7 को शोकेश किया था, हालांकि भारत में इस कार को लॉन्च नहीं किया गया है.

Advertisement

सवालों के घेरे में कार की सेफ्टी

Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कंपनी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि कंपनी को इस हादसे की जिम्मेदार लेनी चाहिए. कई लोगों ने मांग की कि कार के अंदर सेफ्टी टूल्स और असेसरीज होनी चाहिए, जो हादसे के समय शीशा तोड़ने और गेट खोलने में मदद करते हैं.

---- समाप्त ----