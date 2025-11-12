scorecardresearch
 

चीनी कंपनियों को टक्कर देगा देसी फोन, इस तारीख को लॉन्च हो रहा Wobble Smartphone

Wobble smartphone India launch: भारतीय बाजार में Wobble अपना पहला फोन लॉन्च कर रहा है. देसी ब्रांड अपने फोन को 19 नवंबर को लॉन्च कर रहा है. कंपनी की मानें तो इस स्मार्टफोन को डिजाइन, प्रोसेसर और कैमरा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस फोन की मुख्य टक्कर चीनी ब्रांड्स से होगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Wobble का पहला फोन 19 नवंबर को लॉन्च हो रहा है. (Photo: Wobble)
देसी स्मार्टफोन ब्रांड Wobble भारत में अपना पहला फोन लॉन्च करने वाला है. ये Indkal टेक्नोलॉजी का ब्रांड है. कंपनी 19 नवंबर को अपना पहला हैंडसेट लॉन्च करने वाली है. अब तक ये ब्रांड स्मार्ट टीवी और डिस्प्ले मार्केट में मौजूद था. अब ब्रांड इसका विस्तार करते हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है. हाल में ही कंपनी ने 116.5-inch का टेलीविजन लॉन्च किया था. 

ब्रांड ने साल 2023 में अपने ईयरबड्स को लॉन्च किया था. Wobble का स्मार्टफोन किस नाम से लॉन्च होगा और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे. इस बारे में कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं 19 नवंबर को लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन में क्या कुछ खास हो सकता है. 

क्या होगा खास? 

Wobble स्मार्टफोन ऐमेजॉन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव है, जिस पर फोन की झलक दिख रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो ब्रांड के पहले हैंडसेट का नाम Wobble 1 हो सकता है. डिवाइस MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: HomePure Zayn Review: 69,900 वाला ये एयर प्यूरीफायर कितना दमदार है?

फोन में Android 15 दिया जा सकता है. Geekbench और IMEI डेटाबेस में स्मार्टफोन को WB25SPMTA15P2 मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है. ब्रांड ने कुछ टीजर ईमेज भी जारी की हैं. ये फोटोज दिखाती हैं कि स्मार्टफोन में कैमरा पर फोकस रहेगा. फोन आकर्षक डिजाइन के साथ आएगा. 

Advertisement

इसमें फ्लैट फ्रेम और डिस्प्ले मिलेगा. फ्रंट कैमरा पंच होल कटआउट में फिट होगा. इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 3.5mm जैक भी दिया जाएगा. कंपनी ने इस डिवाइस को 'Made in India, Engineered for the World' टैग लाइन के साथ टीज किया है. संभव है कि कंपनी इस फोन को दूसरे मार्केट में भी लॉन्च कर सकती है.

यह भी पढ़ें: BLACK+DECKER Supreme TV Review: घर पर मिलेगा थिएटर वाला मजा, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

कंपनी के CEO ने क्या बताया? 

Indkal टेक्नोलॉजी के CEO आनंद दुबे ने आज तक से बातचीत में बताया था कि ये डिवाइस कैमरा और प्रोसेसर पर फोकस करेगा. हैंडसेट कंपटीटिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा. कंपनी का कहना है कि उन्हें Indkal के सर्विस नेटवर्क का फायदा होगा, जिससे लोगों को बेहतर आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी.

