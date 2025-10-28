HomePure Zayn Review: 69,900 वाला ये एयर प्यूरीफायर कितना दमदार है?

दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है. इसका असर सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है. ऐसे में एक एयर प्यूरीफायर अच्छा विकल्प है. मार्केट में आपको एयर प्यूरीफायर के कई विकल्प मिल जाएंगे. ऐसा ही एक एयर प्यूरीफायर QNET का HomePure Zayn है, जिसे हम पिछले कुछ वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं.

कंपनी की मानें HomePure Zayn एक प्रीमियम क्लास का एयर प्यूरीफायर है. कम से कम इसकी कीमत तो ये ही बताती है. अब सवाल है कि क्या ये अपनी कीमत को जस्टिफाई कर पाता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और खामियों के बारे में.

डिजाइन

इस मामले में QNET का HomePure Zayn पूरे नंबर हासिल कर सकता है. ये देखने में एयर प्यूरीफायर कम और कोई शोकेस प्रोडक्ट ज्यादा लगता है. अंडाकर शेप वाले इस डिवाइस में आपको टच कंट्रोल मिलते हैं. ये एक स्टैंड के साथ आता है और इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है. कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसे बड़ी ही आसानी से किसी भी जगह यूज किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस

इसमें आपको 5-लेयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम मिलता है. इसमें एक Pre-Filter दिया गया है, जो धूल, बाल और बड़े पार्टिकल हटाने में मदद करता है. इसके बाद HPP+ Electrostatic, अल्ट्रा वायलेट लाइट और अल्ट्रा प्लाज्मा आयन फिल्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Dyson Zone Review: हेडफोन्स में एयर प्यूरीफायर, ऑडियो से लेकर प्यूरिफिकेशन तक, कैसा है परफॉर्मेंस?

कंपनी की मानें, तो ये एडवांस्ड फिल्टर टेक्नोलॉजी 99.9% तक छोटे पार्टिकल्स को रोक सकती है. हवा में मौजूद बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने का काम आयनाइजर करता है. वहीं UV लाइट प्यूरीफिकेशन को एक स्तर और ऊपर लेकर जाती है. कुल मिलाकर ये आपके घर की हवा को बेहतर बनाता है.

इन सभी कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक ऑल-इन-वन एयर प्यूरीफायर बना जाता है, जो सिर्फ धूल नहीं बल्कि हवा में मौजूद वायरस को भी हटाने का दावा करता है. इसका इस्तेमाल आप हॉल जैसे एरिया के लिए कर सकते हैं. ये डिवाइस 350 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Sharp Air Purifier Review: चुटकियों में साफ होती है घर की हवा, शोर भी नहीं करता

ये एयर प्यूरीफायर बेहद कम शोर करता है. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम शोर नहीं करता है. शुरुआत में ये ठीक-ठाक शोर करता है, लेकिन जल्द ही इसकी आवाज कम हो जाती है. इसमें टच पैनल दिया गया है, जिसकी मदद से आप फैन स्पीड, टाइमर और UV/ आयनाइजर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

हालांकि, इसमें AQI शो करने के लिए कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है. आप सिर्फ लाइटिंग की मदद से ही इसे समझ सकते हैं. अगर कमरे की हवा खराब है यानी प्रदूषित है तो इसमें रेड लाइट ग्लो होगी, जबकि हवा के साफ होने पर लाइट ग्रीन हो जाएगी.

Advertisement

बॉटम लाइन

QNET का HomePure Zayn एक अच्छा प्रोडक्ट है. ये अपना काम बखूबी करता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं. सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत और सर्विस नेटवर्क की है. कंपनी की वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट 69,950 रुपये में मिल रहा है और चुनौती ये है कि QNET के अलावा ये प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है.

यानी आप इसे Amazon या Flipkart से नहीं खरीद सकते हैं. इसकी वजह से ये ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है. दूसरी बात इसकी मेंटेनेंस की है. इसमें महंगे फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको लगभग हर साल बदलने होंगे. इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, तो मेंटेनेंस में खर्च आएगा.

जिस कीमत पर ये प्रोडक्ट आता है, उसमें आपको Dyson और दूसरे ब्रांड के विकल्प मिल जाते हैं, जो ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रदान करते हैं. HomePure Zayn में ऐप कनेक्टिविटी का ना मिलना और AQI डिस्प्ले जैसी चीजों का ना होना भी एक बड़ा माइन पॉइंट है. ये उन लोगों के लिए तो बिलकुल नहीं है, जो एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं.

आज तक रेटिंग- 8/10

---- समाप्त ----