scorecardresearch
 

Feedback

Acer V Pro 50 review: बजट रेंज में मिलेगा प्रीमियम Smart TV का मजा, इन लोगों के लिए है बेस्ट

Acer V Pro 50 review: कम बजट में नया टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे. ऐसा ही एक विकल्प Acer V Pro QLED TV है, जो 30 हजार रुपये के बजट में आता है. सवाल है कि क्या आपको ये स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए. हम पिछले कई दिनों से इस टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आपको इस सवाल का जवाब दे सकते हैं.

Advertisement
X
Acer V Pro Smart TV में आपको कई स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलता है. (Photo: Acer)
Acer V Pro Smart TV में आपको कई स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलता है. (Photo: Acer)

भारतीय बाजार में Indkal कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में अपनी मौजूदगी को एक्सपैंड कर रहा है. कंपनी ने Acer ब्रांड के तहत टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और दूसरे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. हम पिछले कुछ दिनों से ब्रांड के स्मार्ट टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो Acer V Pro सीरीज का हिस्सा है. 

Acer V Pro का स्मार्ट टीवी फ्रेम लेस डिजाइन के साथ आता है. इसमें मेटल फिनिश यूनी-बॉडी डिजाइन दिया गया है. टीवी में आपको 98.5 परसेंट विजिबल एरिया मिलता है. टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स पर हम इस रिव्यू में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट है क्या आपको इस ब्रांड पर भरोसा करना चाहिए. 

हाल के वक्त में कई ब्रांड्स ने बजट कैटेगरी में एंट्री की है. जिस बजट में लेगेसी ब्रांड के एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स आते हैं, उस बजट में आपको इन ब्रांड्स के बड़े और मिड रेंज प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. ऐसे में अगर आपका बजट कम है, तो आप एसर और इस जैसे दूसरे ब्रांड पर आप जा सकते हैं. आइए जानते हैं Acer V Pro Smart TV में क्या कुछ खास है. 

सम्बंधित ख़बरें

Philips Harmony Smart TV
Philips Smart TV लॉन्च, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा दमदार ऑडियो, इतनी है कीमत  
Wobble Maximus TV
देसी कंपनी लाई भारत का सबसे बड़ा TV, मिलेगा 116.5-inch का डिस्प्ले 
LG AI Smart TV
LG ने भारत में लॉन्च किए AI Smart TV, लगभग 25 लाख रुपये है कीमत  
Thomson ने नया स्मार्ट टीवी 43-inch स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है.
Thomson ने लॉन्च किया 43-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत  
Haier M80F 4K Mini LED TV
Haier ने लॉन्च की Smart TV रेंज, मिलेंगे दमदार फीचर्स, इतने रुपये है कीमत  

दमदार है डिस्प्ले क्वालिटी

हम इस स्मार्ट टीवी का 50-inch स्क्रीन साइज इस्तेमाल कर रहे हैं. Acer V Pro सीरीज में आपको QLED पैनल मिलेगा. टीवी एज-टू-एज डिस्प्ले के साथ आता है. यानी आपको इसमें फ्रेम लेस एक्सपीरियंस मिलेगा. टीवी HDR 10 और HLG सपोर्ट के साथ आता है. 

Advertisement
Acer V Pro

Acer Smart TV में व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी शानदार है. टीवी पर कलर काफी अच्छे दिखते हैं. स्क्रीन ब्राइट है. इसमें AI अपस्केलिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से किसी भी कंटेंट का एक्सपीरियंस एन्हांस हो जाता है. टीवी Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है.

टीवी 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो इसे गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन बनाता है. कुल मिलाकर स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले शानदार और इस पर किसी भी कंटेंट को बिना शिकायत एन्जॉय किया जा सकता है. कंपनी इस सीरीज को 32-inch, 43-inch और 55-inch विकल्प में भी ऑफर करती है.

यह भी पढ़ें: OnePlus Pad 3 Review: मिनी कंप्यूटर, पोर्टेबल होने के साथ पावरफुल भी  

स्पीकर और परफॉर्मेंस

ऑडियो के लिए टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है. ये ज्यादातर मिड रेंज बजट टीवी में मिलने वाले 20W के साउंड से काफी ज्यादा है. खासकर अगर आप इसे बेडरूम या हॉल में इस्तेमाल करते हैं और फुल वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं होगी. स्मार्ट टीवी का साउंड क्रिस्प और क्लियर है. इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ आई. 

Acer V Pro

Acer V Pro Smart TV में Android 14 पर बेस्ड Google TV OS मिलता है. टीवी में  Netflix, Prime Video, JioHotstar, YouTube, Google Play, FastCast, Smart Player, Device Manager जैसे ऐप्स इनबिल्ड मिलते हैं. ये टीवी 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Elista 85-inch Google TV Review: घर बन जाएगा सिनेमा थिएटर, वीडियो और ऑडियो क्वॉलिटी शानदार

इसमें वीडियो कॉल के लिए Google Meet भी मिलता है. हालांकि, इसके लिए आपको कैमरा अलग के इंस्टॉल करना होगा. जहां कम बजट में आने वाले ज्यादा टीवी का UI स्लो और लैगी होता है. एसर टीवी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई. 

Acer V Pro

बॉटम लाइन 

कुल मिलाकर Acer V Pro Smart TV में आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा. टीवी का 50-inch स्क्रीन साइज वेरिएंट 32,999 रुपये की कीमत में आता है. आने वाली सेल में आप इस टीवी को 30 हजार रुपये के बजट में खरीद पाएंगे. इसमें आपको बेहतरी व्यूइंग एक्सपीरियंस और ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा. 

हालांकि, अगर आप सिर्फ डिस्प्ले और ऑडियो के लिए टीवी चाहते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है. वहीं अगर आप की खोज एक लेगेसी ब्रांड की है, तो एयर को इसमें अभी वक्त लगेगा. सबसे बड़ी चुनौती आपके एरिया में सर्विस की है. इसलिए इस ब्रांड के टीवी को खरीदने से पहले अपने एरिया में इसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जरूर पता कर लें.

आज तक रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement