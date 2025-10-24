scorecardresearch
 

Exclusive: चीनी कंपनियों को टक्कर देने आ रहा स्वदेशी मोबाइल ब्रांड, सस्ते में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Wobble भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एंट्री करने वाला है. कंपनी दमदार फीचर्स के साथ अगले महीने अपना नया फोन लॉन्च करेगी. ब्रांड की मानें तो ये स्मार्टफोन कैमरा पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा. कंज्यूमर्स को कम बजट में बेहतरीन कैमरा और प्रोसेसर मिलेगा. इस फोन की लॉन्चिंग को लेकर हमने Indkal टेक्नोलॉजी के CEO आनंद दुबे से बातचीत की है.

भारतीय बाजार में आ रहा है एक और देसी स्मार्टफोन ब्रांड. (Photo: Wobble)
भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है. ये एक देसी प्लेयर होगा, जो दमदार फीचर्स के साथ एक अफोर्डेबल फोन लेकर आ रहा है. हम बात कर रहे हैं Wobble की. अब से पहले आपने इस ब्रांड का नाम स्मार्ट टीवी के मार्केट में सुना होगा, लेकिन जल्द ही इसके स्मार्टफोन भी आपको मिलेंगे. 

Wobble ब्रांड का मालिकाना हक Indkal के पास है. कंपनी ने हाल में इसे इंट्रोड्यूस किया है. इस मौके पर हमने Indkal के CEO आनंद दुबे के खास बातचीत की. उन्होंने ना सिर्फ Wobble के फोन्स को लेकर जानकारी दी है बल्कि ये भी साफ किया है कि ब्रांड भारतीय बाजार में कुछ खास करने वाला है. 

Acer के होते हुए Wobble लाने की क्या वजह है? 

आनंद दुबे ने बताया कि भारतीय बाजार बहुत बड़ा है. यहां हर कंज्यूमर की अलग-अलग डिमांड है. यहां सिर्फ एक ब्रांड के जरिए सभी कंज्यूमर्स को टार्गेट कर पाना मुश्किल है. ऐसे में Wobble को लेकर आए हैं, जो यूथ को टार्गेट करेगा. Wobble स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी, स्पेक्स और वैल्यू चाहने वाले यूजर्स के लिए बहुत कुछ होगा. कैमरा से लेकर चिपसेट तक इसमें कंज्यूमर्स को एक वैल्यू पैकेज मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Acer V Pro 50 review: बजट रेंज में मिलेगा प्रीमियम Smart TV का मजा, इन लोगों के लिए है बेस्ट

Wobble कितने फोन लाएगा?

कंपनी तीन से चार फोन्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. हालांकि, ये फोन्स एक बार में लॉन्च नहीं होंगे बल्कि कंपनी धीरे-धीरे पूरे साल में मॉडल्स को लॉन्च करेगी. जैसे-जैसे वक्त बीतेगा कंपनी वैसे-वैसे नए मॉडल्स को लॉन्च करेगी. 

उन्होंने बताया, 'कंपनी का फोकस सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं होगा. ई-कॉमर्स की मदद से किसी भी ब्रांड को रीच जल्द मिल जाती है. बतौर कंपनी हमारी कोशिश है कि हमारे स्मार्टफोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में उपलब्ध हों.'

यह भी पढ़ें: Acer 1 Ton AC Review: छोटे कमरों के लिए परफेक्ट है ये एयर कंडीशनर

'आफटर सेल सर्विस के लिए कंपनी Indkal के मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी. Indkal पहले से मौजूद है और बड़े स्तर पर काम कर रही है. चूंकि हम पहले ही स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं, इसलिए हमें अब इसका बेहतर एक्सपीरियंस है. Wobble स्मार्टफोन खरीदने वाले कंज्यूमर्स को बेहतर आफटर सेल सर्विस पहले दिन से मिलेगी.'

Wobble क्या खास लेकर आ रहा है? 

आनंद ने बताया, 'अगर आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, तो आपको अच्छी कीमत अदा करनी होगी. Wobble इसी गैप में एंट्री कर रहा है. यानी Wobble के फोन्स में बेहतरीन कैमरा और दमदार प्रोसेसर मिलेगा. हालांकि, अभी हम स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं कर सकते हैं.' 

कीमत को लेकर आनंद ने बताया कि स्मार्टफोन प्रीमियम फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आएगा. ये इस ब्रांड की सबसे बड़ी USP होगी. फोन में कोई ब्लोटवेयर नहीं होगा. स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा और कंपनी इसे तीन साल तक अपडेट्स ऑफर करेगी.

---- समाप्त ----
