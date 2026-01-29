scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे? मिलेंगे खास फीचर्स, जानें सच्चाई

WhatsApp एक न्यू पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत यूजर्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. ये नया पेड सब्सक्रिप्सन मॉडल है. इसके तहत न्यू रिगंटोन, आइकन कस्टमाइज समेत बहुत से फीचर्स मिलेंगे.

Advertisement
X
WhatsApp पर आ रहा एक न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान. (Photo: Unsplash)
WhatsApp पर आ रहा एक न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान. (Photo: Unsplash)

WhatsApp को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक और पेड वर्जन पर टेस्टिंग हो रही है. इस न्यू पेड सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे. हालांकि सोशल मीडिया पर ये भी अफवाह चल रही है कि WhatsApp पेड होने वाला है. लेकिन ऐसा नहीं है. कंपनी ने अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.

वॉट्सऐप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाले पोर्टल Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन पर काम कर रहा है, जिसके तहत एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे.

इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि अपडेट्स टैब के लिए विज्ञापन मुक्त प्लान अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, जो इस प्लान से अलग है. गौरतलब है कि शुरुआत में WhatsApp पर कोई ऐड्स नहीं आते थे, लेकिन कंपनी ने पॉलिसी बदल दी है. अब ऐड्स भी दिखेंगे और आने वाले समय में कुछ फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी लगाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Xiaomi's smart factory
चीन में रोबोट्स चला रहे फैक्ट्री? 1 सेकंड में 1 स्मार्टफोन, वीडियो वायरल, जानिए सच्चाई
Arijit Singh
इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख है कीमत
ASUS Phone Dead
Blackberry जैसा हाल! खत्म हुई एक और स्मार्टफोन ब्रांड की कहानी
ASUS ROG Phone 8 series launched
पॉपुलर मोबाइल कंपनी का ऐलान, अब नहीं बनाएगी स्मार्टफोन, लोग हुए हैरान
whatsapp
सता रहा WhatsApp हैकिंग का खतरा! एक बटन ऑन करें और हो जाएं टेंशन फ्री

WhatsApp में आ रहा है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 

Android WhatsApp बीटा 2.26.4.8 अपडेट में यह सामने आया है कि WhatsApp एक और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रहा है.  इस प्लान के तहत एक्सक्लूसिव फीचर्स का एक्सेस मिलेगा. 

Advertisement

Wabetainfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट्स

WhatsApp में सब्सक्रिप्शन मॉडल आ रहा है. (Photo: Wabetainfo)

Wabetainfo ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि WhatsApp आने वाले दिनों के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान को एक्सप्लोर कर रहा है. इसके लिए एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए जाएंगे. 

एक्सेस वेटलिस्ट के जरिए देने की प्लानिंग

WhatsApp इस सब्सक्रिप्शन प्लान का एक्सेस वेटलिस्ट के जरिए देने की प्लानिंग कर रहा है. एक बार यूजर वेटलिस्ट जॉइन कर लेते हैं, तो प्लान उपलब्ध होने पर उन्हें नोटिफिकेशन आएगा. 

यूजर्स अगर सब्सक्राइब करने का फैसला लेते हैं तो वे ऐप के मौजूदा फीचर्स को बेहतर बनाने वाले नए फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे. 

Meta पहले ही कंफर्म कर चुका है  

Meta पहले ही टेकक्रंच से बातचीत में कंफर्म कर चुका है कि WhatsApp सब्सक्रिप्शन प्लान ला रहा है. इसकी मदद से यूजर्स को पहले ही प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस मिलेगा. इस सेट में प्रीमियम स्टिकर्स, ऐप थीम्स और 3 से ज्यादा चैट्स को पिन करने की सुविधा शामिल है. एक अलग सेट के चैट रिंगटोन्स भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है. इससे मैसेजिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज़ करने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें: WhatsApp में नए फीचर्स और नया WhatsApp ऐप भी आ सकता है

Advertisement

मिलेंगे ये एक्सक्लूसिव फीचर्स 

WhatsApp ऐप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकेंगे. इस फीचर के तहत यूजर अपनी पसंद का ऐप आइकन चुन सकेंगे. अभी सब्सक्रिप्शन प्लान डेवलपमेंट स्टेज में है और  ऑफिशियल रिलीज से पहले फीचर्स और उनके काम करने के तरीके में बदलाव करने को मिलेगा. 

यूजर्स फीडबैक आधार पर होगा बदलाव 

Wabetainfo ने बताया है कि समय के साथ-साथ यूजर्स के फीडबैक के आधार पर नए फीचर्स को शामिल किया जाएगा और पुराने फीचर्स में सुधार होगा. हालांकि इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है और यह अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है. 

यह नया सब्सक्रिप्शन प्लान उस प्लान का हिस्सा नहीं है, जिसके तहत यूरोप और यूके में Updates टैब के लिए Ads Free एक्सपीरियंस दिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement