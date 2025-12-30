scorecardresearch
 
न्यू ईयर 2026 से पहले WhatsApp का बड़ा धमाका! आए नए स्टिकर और स्टेटस एनिमेशन

New Year 2026 को लेकर WhatsApp बड़ा अपडेट लाया है, जिसके तहत यूजर्स को न्यू स्टिकर, न्यू एनिमेशन और स्टेटस के लिए न्यू लेआउट दिया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि न्यू ईयर के दिन उनके मैसेजिंग ऐप का यूज बढ़ जाता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

WhatsApp न्यू ईयर 2026 के लिए लाया नए स्टिकर और एनिमेशन. (Photo: WhatsApp)
WhatsApp ने न्यू ईयर 2026 को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है. मैसेजिंग ऐप्स पर न्यू ईयर के दौरान न्यू स्टिकर, न्यू वीडियो कॉल इफेक्ट और स्टेटस के लिए न्यू लेआउट नजर आएगा. WhatsApp ने न्यू स्टिकर और एनिमेशन को जारी कर दिया है. 

अन्य दिनों के मुकाबले न्यू ईयर के 24 घंटे के दौरान वॉट्सऐप पर हाई यूसेज देखने को मिलता है. इसकी जानकारी खुद कंपनी ने अपने ऑफिशियल पेज पर दी है. 

मैसेज, वीडियो और वॉयस कॉल होती है यूज 

WhatsApp का दुनियाभर में डेली एवरेज यूज 100 बिलियन मैसेज और करीब 2 बिलियन कॉल्स हैं. न्यू ईयर में यह संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है. इस दौरान पर्सनल मैसेज, ग्रुप मैसेज, वीडियो कॉल्स और वॉयस कॉल्स की भी संख्या में इजाफा होता है.

सभी लोग WhatsApp की मदद से हैप्पी न्यू ईयर को लेकर शुभकामनाएं देते हैं. न्यू ईयर को देखते हुए WhatsAp ने न्यू फीचर का ऐलान किया है. आइए इनके बारे में जानते हैं... 

2026 स्टिकर पैक अनवील

न्यू ईयर को देखते हुए कंपनी ने न्यू स्टिकर पैक को अनवील किया है. न्यू ईयर शुभकामना देने के लिए चैट्स में इन स्टिकर का यूज कर सकेंगे. 

वीडियो कॉल्स पर मिलेंगे इफेट्स

न्यू ईयर 2026 के मद्देनजर वीडियो कॉल्स के दौरान यूजर्स को कुछ न्यू इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. इसमें फायरवर्क्स, स्टार एनिमेशन आदि शामिल है.  

WhatsApp Status के लिए नए स्टिकर 

न्यू ईयर 2026 के मौके पर WhatsApp Status लगाते हैं तो उसमें न्यू टाइप के स्टिकर देखने को मिलेंगे. इसमे एक डेडिकेटेड 2026 लेआउट मिलेगा, जिसके साथ एनिमेशन स्टिकर भी शामिल होगा. 

WhatsApp ग्रुप चैट्स पर भी मिलेंगे न्यू स्टिकर 

WhatsApp पर पहले से मौजूद फीचर्स का न्यू ईयर पर आसानी से यूज कर सकेंगे और अपनी पार्टी या इवेंट को ऑर्गनाइज कर सकेंगे. WhatsApp Group पर इवेंट क्रिएट कर सकेंगे और मैसेज को पिन कर सकेंगे. साथ ही किसी टॉपिक पर सभी का ओपिनियन लेने के लिए पोल्स क्रिएट कर सकेंगे. लाइव लोकेशन फीचर भी न्यू वेन्यू खोजने में मदद करेगा. 

