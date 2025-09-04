देसी कंपनी लाई भारत का सबसे बड़ा Smart TV, मिलेगा थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

Indkal टेक्नोलॉजी ने अपना सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी पेश किया है. इस टीवी को कंपनी ने अपने इन-हाउस ब्रांड Wobble डिस्प्ले के बैनर तले पेश किया है. ब्रांड का दावा है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी है. कंपनी ने Wobble Maximus सीरीज में तीन स्क्रीन साइज का ऑप्शन दिया है.

सीरीज का सबसे बड़ा मॉडल 116.5-inch डिस्प्ले के साथ आएगा. ये टीवी Google TV 5.0 पर काम करेगा. ब्रांड की मानें, तो ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा कंज्यूमर रेडी टीवी है. हालांकि, कंपनी ने अभी टीवी को लॉन्च नहीं किया है. ब्रांड ने इसके प्रमुख फीचर्स से पर्दा उठा दिया है.

Wobble Maximus सीरीज में क्या होगा खास?

कंपनी ने बताया कि Wobble Maximus सीरीज में QLED + MiniLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलेगी. ये टीवी Android 14 पर बेस्ड Google TV 5.0 के साथ आएंगे. Indkal टेक्नोलॉजी की मानें, तो ये टीवी 2000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगी.

इसका मतलब है कि टीवी की ब्राइटनेस भारत में मिलने वाले ज्यादातर मॉडल्स से अधिक होगी. इसमें HDR और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलेगा. टीवी की स्क्रीन 4K रेज्योलूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी. इसमें नेक्स्ट जेनरेशन कंसोल गेमिंग और PC कनेक्टिविटी मिलेगी.

स्मार्ट टीवी में 240W का साउंड मिलेगा. इसमें दो वूफर दिए जाएंगे. Wobble डिस्प्ले का मुख्य फोकस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के रिसर्च और इनोवेशन में है. वैसे तो ये Indkal टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो भारत में Acer और Black and Decker ब्रांड के टीवी और दूसरे होम अप्लायंस बेचता है.

कितनी होगी कीमत?

Wobble Maximus सीरीज के टीवी की कीमतों का ऐलान कंपनी ने नहीं किया है. ब्रांड इस महीने के अंत में स्मार्ट टीवी की कीमतों का ऐलान कर सकता है. इस सीरीज में ब्रांड ने 86-inch, 98-inch और 116-inch का Smart TV पेश किया है.

लॉन्च इवेंट में Indkal टेक्नोलॉजी के CEO आनंद दुबे ने कहा, 'ये भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐतिहासिक पल है. Maximus सीरीज 116.5-inch के साथ सिर्फ भारत का सबसे बड़ा टीवी नहीं है, बल्कि ये तय मानकों को चुनौती देने के हमारे विजन को दिखाता है.'

