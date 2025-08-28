scorecardresearch
 

Blaupunkt ने लॉन्च किया दमदार Smart TV, मिलेगा 108W का स्पीकर, इतनी है कीमत

Blaupunkt ने प्रीमियम टीवी कैटेगरी में अपने दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने 65-inch और 75-inch स्क्रीन साइज में 4K mini-LED TV को लॉन्च किया है. ये टीवी 108W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. इसमें 6 स्पीकर दिए गए हैं. इस टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. इस पर नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल रहा है.

Blaupunkt Mini LED TV दो स्क्रीन साइज में आता है. (Photo: Blaupunkt)
Blaupunkt ने भारतीय बाजार में नए टीवी को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो नए mini-LED TV लॉन्च किए हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. ब्रांड ने 65-inch और 75-inch डिस्प्ले के Google Mini LED TV को लॉन्च किया है. ये टीवी दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. इनमें आपको पावरफुल स्पीकर मिलेगा.

टीवी Dolby Vision, HDR10 और HLG फॉर्मेट सपोर्ट के साथ आता है. ऑडियो की बात करें, तो इसमें 108W का ऑडियो आउटपुट मिलेगा, जिसके लिए 6 स्पीकर इस्तेमाल किए गए हैं. आइए जानते हैं इस टीवी सीरीज की खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Blaupunkt mini-LED TV को आप दो स्क्रीन साइज 65-inch और 75-inch में खरीद सकते हैं. इनमें 4K mini-LED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1500 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्मार्ट टीवी में Dolby Vision, HDR10 और HLG जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: 40-inch के सबसे सस्ते Smart TV की लिस्ट, Flipkart से खरीद सकते हैं आप

टीवी में क्वाड-कोर MediaTek प्रोसेसर मिलता है. इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलता है. दोनों ही स्मार्ट टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं. इसमें Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट और दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं. 

ये टीवी 108W के ऑडियो आउटपुट के साथ आता है. इसमें 6 स्पीकर दिए गए हैं, जिसमें 4 ट्वीटर और दो वूफर हैं. टीवी Dolby Digital Plus, Dolby Atmos सपोर्ट और 180 डिग्री साउंड फील्ड के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: 55-inch के सबसे सस्ते Smart TV की लिस्ट, Flipkart पर मिलेगी डील

कितनी है कीमत? 

Blaupunkt 4K mini-LED TV की कीमत 94,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत टीवी के 64-inch मॉडल की है. वहीं 75-inch मॉडल की कीमत 1,49,999 रुपये है. इसे आप 28 अगस्त से फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे. इस पर 10 परसेंट का डिस्काउंट चुनिंदा क्रेडिड कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है. इसे आप 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद पाएंगे.

