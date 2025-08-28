Blaupunkt ने लॉन्च किया दमदार Smart TV, मिलेगा 108W का स्पीकर, इतनी है कीमत

Blaupunkt ने भारतीय बाजार में नए टीवी को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो नए mini-LED TV लॉन्च किए हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. ब्रांड ने 65-inch और 75-inch डिस्प्ले के Google Mini LED TV को लॉन्च किया है. ये टीवी दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. इनमें आपको पावरफुल स्पीकर मिलेगा.

टीवी Dolby Vision, HDR10 और HLG फॉर्मेट सपोर्ट के साथ आता है. ऑडियो की बात करें, तो इसमें 108W का ऑडियो आउटपुट मिलेगा, जिसके लिए 6 स्पीकर इस्तेमाल किए गए हैं. आइए जानते हैं इस टीवी सीरीज की खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Blaupunkt mini-LED TV को आप दो स्क्रीन साइज 65-inch और 75-inch में खरीद सकते हैं. इनमें 4K mini-LED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1500 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्मार्ट टीवी में Dolby Vision, HDR10 और HLG जैसे फीचर्स मिलते हैं.

टीवी में क्वाड-कोर MediaTek प्रोसेसर मिलता है. इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलता है. दोनों ही स्मार्ट टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं. इसमें Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट और दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं.

ये टीवी 108W के ऑडियो आउटपुट के साथ आता है. इसमें 6 स्पीकर दिए गए हैं, जिसमें 4 ट्वीटर और दो वूफर हैं. टीवी Dolby Digital Plus, Dolby Atmos सपोर्ट और 180 डिग्री साउंड फील्ड के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

Blaupunkt 4K mini-LED TV की कीमत 94,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत टीवी के 64-inch मॉडल की है. वहीं 75-inch मॉडल की कीमत 1,49,999 रुपये है. इसे आप 28 अगस्त से फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे. इस पर 10 परसेंट का डिस्काउंट चुनिंदा क्रेडिड कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है. इसे आप 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद पाएंगे.

