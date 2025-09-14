iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, बेहद खास है ये स्मार्टफोन

iPhone Air लॉन्च हो गया है. लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन के डिजाइन पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी. ये फोन अल्ट्रा स्लिम है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm है. हालांकि, मार्केट में आपको कई दूसरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जो iPhone Air जैसे डिजाइन के साथ आता है. ऐसे ही एक फोन की हम चर्चा कर रहे हैं.

Tecno ने Pova Slim 5G को हाल में लॉन्च किया है. ये स्मार्टफोन 5.95mm मोटा है और इसका वजन 156 ग्राम है. ये स्मार्टफोन iPhone Air के मुकाबले लगभग एक लाख रुपये सस्ता है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Tecno POVA Slim 5G में 6.78-inch का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. हैंडसेट MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ आती है.

ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगा. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का है.

फोन का सेकेंडरी लेंस 2MP का है. फ्रंट में कंपनी ने 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 5160mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. फोन Android 15 पर बेस्ड HiOS 15 पर काम करता है.

iPhone Air के फीचर्स

फोन में 6.5-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन A19 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. ये डिवाइस iOS 26 पर काम करेगा. इसमें 48MP का सिंगल रियर कैमरा और 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

कितनी है कीमत?

Tecno POVA Slim 5G को कंपनी ने 19,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. फोन को आप Flipkart से खरीद सकते हैं. iPhone Air की बात करें, तो इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये है. यानी दोनों फोन्स की कीमत में 1 लाख रुपये का अंतर है.

