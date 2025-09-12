scorecardresearch
 

iPhone 17 सीरीज का प्री-ऑर्डर शुरू, 19 सितंबर से है सेल, मिलेगा इतने हजार का डिस्काउंट

iPhone 17 सीरीज का प्री-ऑर्डर आज से शुरू हो रहा है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए फोन्स- iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया है. इन सभी को आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनकी कीमत और लॉन्च ऑफर्स की डिटेल्स.

iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Apple)
Apple ने इस हफ्ते हुए अपने Awe Dropping इवेंट में नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया है. साथ ही कंपनी ने Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 को लॉन्च किया है. 

iPhone 17 सीरीज के तमाम फोन्स का प्री-ऑर्डर आज यानी 12 सितंबर से शुरू हो रहा है. इनकी सेल अगले हफ्ते शुरू होगी. आज शाम 5.30 बजे से इन स्मार्टफोन्स को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. इनकी सेल 19 सितंबर से शुरू होगी. 

आप iPhone 17 सीरीज और दूसरे प्रोडक्ट्स को ऐमेजॉन, फ्लिकार्ट, Blinkit, Apple Store और कंपनी ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर से भी खरीद सकते हैं. फोन क्रोमा और विजय सेल्स पर भी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

iPhone 17 को कंपनी ने 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है. प्रो सीरीज की बात करें, तो iPhone 17 Pro के बेस वेरिएंट के लिए 1,34,900 रुपये खर्च करने होंगी. 

iPhone 17 Pro Max का बेस वेरिएंट 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है. सभी स्मार्टफोन्स के बेस वेरिएंट में आपको 256GB स्टोरेज मिलेगा. Apple Store से आप इन सभी डिवाइसेस को 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI और 5000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. ये डिस्काउंट चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिल रहा है. 

आप इन स्मार्टफोन्स पर ऐपल के ट्रेड-इन ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. वहीं Flipkart और Amazon पर iPhone 17 सीरीज कमिंग सून टैग के साथ लिस्ट है. फ्लिपकार्ट पर 4000 रुपये का कैशबैक Flipkart Axis बैंक और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिलेगा.

1. क्या हम iPhone 17 को Apple स्टोर या अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं?

iPhone 17 सीरीज को आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. हालांकि, इसे दूसरे ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी प्री-ऑर्डर किया जा सकता है.

2. भारत में iPhone 17 के विभिन्न मॉडल्स की कीमतें क्या हैं?

iPhone 17 के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है. वहीं 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये है.

3. क्या iPhone 17 प्री-ऑर्डर पर EMI विकल्प उपलब्ध है?

प्री-ऑर्डर के बाद iPhone 17 से इसकी सेल शुरू होगी. ऐपल इस सीरीज के सभी मॉडल्स को 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर ऑफर कर रहा है. 

