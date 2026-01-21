आ गए स्मार्ट नेल्स एक्सटेंशन, 5 सेकेंड में मिलेगा मनपसंद कलर, मोबाइल ऐप से होगा कंट्रोल

नेल एक्सटेंशन बहुत से लोगों को पसंद हैं, जिसपर अपना पसंदीदा कलर और आर्ट बनवाई जा सकती है. एक कंपनी ने स्मार्ट नेल्स एक्सटेंशन को अनवील कर दिया है, जिसपर पसंदीदा कलर सेट कर सकते हैं. इसके लिए नेल पेंट आदि करने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जानकारी रॉयटर्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है.
दरअसल, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक शो-2026 (CES 2026) के दौरान एक कंपनी ने iPolish नाम की कंपनी ने एक अपना गैजेट अनवील किया है, जो नेल एक्सटेंशन जैसे प्रोडक्ट के साथ आता हैं.
नेल एक्सटेंशन में इलेक्ट्रो-क्रोमिक का यूज
दरअसल, इसके लिए कंपनी ने इलेक्ट्रो-क्रोमिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. इसके साथ एक नेल्स डॉक आता है, जो इलेक्ट्रो-क्रोमिक का कलर 5 सेकेंड में बदल सकता है.
पसंदीदा कलर चुन सकते हैं
अलग-अलग नेल एक्सटेंशन के लिए अलग-अलग कलर को चुन सकते हैं. सोशल मीडिया पर इस प्रोडक्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. इसको अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है. कंपनी ने ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है.
मोबाइल ऐप सपोर्ट के साथ आता है ये ऐप
यह प्रोडक्ट एक मोबाइल ऐप के साथ सपोर्ट करता है. ऐप में 400 से अधिक कलर शेड्स दिए गए हैं, जिन्हें अपनी पसंद का कलर चुना जाता है. यह ऐप iOS और Android स्मार्टफोन के ऐप स्टोर पर मौजूद है.
नेल एक्सटेंशन पर लगाना होता है डॉक
मोबाइल ऐप में एक बार कलर सिलेक्ट करने के बाद एक्टेंशन नेल्स पर iPolish नाम डॉक का डिवाइस लगाना होता है, जिसके बाद 5 सेकेंड के अंदर वह एक्सटेंशन का कलर बदल देता है.