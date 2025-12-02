scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संचार साथी पर तकरार की पूरी कहानी... विपक्ष का हंगामा, सरकार की सफाई और ऐपल का इनकार

संचार साथी ऐप को लेकर काफी हंगामा हुआ है. DoT ने एक आदेश जारी कर मोबाइल मैन्युफैक्चर्र्स को भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी फोन्स में इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहा था. विपक्ष के इसका विरोध करते हुए सरकार पर लोगों की जासूसी का आरोप लगाया. वहीं ऐपल इस मामले में सरकार को इनकार करने की तैयारी में है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Advertisement
X
संचार साथी ऐप पर कई सिटीजन सर्विसेस मिलती हैं. (Photo: ITG)
संचार साथी ऐप पर कई सिटीजन सर्विसेस मिलती हैं. (Photo: ITG)

संचार साथी आज पूरे दिन चर्चा में बना रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस ऐप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी फोन निर्माता कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करना जरूरी होगा. ये ऐप डिवाइस सेटअप के वक्त फोन में मौजूद होना चाहिए. 

वहीं पुराने फोन्स के लिए कंपनी को OTA अपडेट जारी करना होगा, जिससे लोगों तक ये ऐप पहुंच सके. इस सरकारी ऐप में कई सारी सिटीजन सेवाएं मिलती हैं. हालांकि, इस ऐप को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गई. 

क्या है विपक्ष का आरोप? 

विपक्ष ने सरकार पर इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इसे 'पेगासस प्लस प्लस' बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'बड़े भाई हमारे मोबाइल फोन्स को और हमारी प्राइवेट लाइफ को टेकओवर करेंगे.' 

सम्बंधित ख़बरें

clarification on the mandatory nature of sanchar saathi app
'संचार साथी' ऐप की अनिवार्यता पर क्या बोले मंत्री सिंधिया? सुनें 
Apple
Apple नहीं मानेगा भारत सरकार का ऑर्डर? संचार साथी ऐप को लेकर करेगा चर्चा 
Sanchar Saathi, launched in 2023, is a DoT-developed platform designed to protect smartphone users from fraud, theft and misuse.
क्या संचार साथी कर सकता है आपकी जासूसी? विपक्ष बता रहा पेगासस 
संचार साथी ऐप अनिवार्यता पर विपक्ष भड़का (Photo: PTI)
'क्या सरकार किम जोंग के रास्ते पर...', संचार साथी ऐप पर अखिलेश का निशाना, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल 
Sciendia on Sanchar Sathi APP
'अनिवार्य नहीं संचार साथी ऐप...', दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने क‍िया साफ 

विपक्ष के साथ-साथ आम लोग भी सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस ऐप की वजह से उनकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है. इन सब की शुरुआत ऐप को दी जाने वाली परमिशन से हुई है. ये ऐप कई तरह की परमिशन मांगता है, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple नहीं मानेगा भारत सरकार का ऑर्डर? संचार साथी ऐप को लेकर करेगा चर्चा

क्या है सरकार का कहना? 

विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी. उन्होंने बताया कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है और इसे किसी दूसरे ऐप की तरह ही एक्टिवेट या डिएक्टिवेट किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अगर कोई इसे नहीं रखना चाहता है, तो ऐप को रिमूव कर सकता है. 

उन्होंने कहा,'आप अपनी मर्जी से इसे एक्टिवेट या डिएक्टिवेट कर सकते हैं... अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं. ये ऑप्शनल है.' प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवाल को उन्होंने गलतफहमी बताया है. 

सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप डिवाइस पर जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है. इसे कंज्यूमर्स की सेफ्टी बेहतर करने के लिए तैयार किया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि इस ऐप पर सिटीजन्स के रिपोर्ट किए गए 40.96 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं. इसका Not My Number फीचर इस्तेमाल करके 1.43 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: 26 लाख फोन ट्रेस हुए, 7.23 लाख मोबाइल लोगों को लौटाए... सिंधिया ने गिनाईं संचार साथी ऐप की खूबियां

Advertisement

कौन-सी डिटेल्स मांगता है ये ऐप?

अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके सिर्फ रजिस्टर करते हैं, तो आपके फोन और SMS ऐप्स का एक्सेस लेता है. अगर आप फोटोज अपलोड करते हैं, तो ये गैलरी का एक्सेस मांगता है. वहीं IMEI कोड स्कैन करने के लिए ये कैमरे की परमिशन मांगता है. कुल मिलाकर ये आपके फोन, कॉल लॉग्स, SMS, स्टोरेज, कैमरा जैसी परमिशन मांगता है. 

क्या ये चिंता की वजह है? 

इस तरह की परमिशन कई ऐप्स मांगते हैं. ये ऐप्स के काम करने के लिए जरूरी होता है. लेकिन किसी ऐप को परमिशन देना 'दो धारी तलवार' पर चलने जैसा होता है. इन परमिशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी किया जा सकता है. लोगों की चिंता भी यही है. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि ये ऐप 'मैंडेटरी' नहीं है और आप इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं. 

ऐपल ने सरकार को किया इनकार- रिपोर्ट्स 

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐपल संचार साथी पर जारी गाइडलाइन्स को लेकर सरकार से चर्चा करना चाहता है. ऐपल इस फैसले को मानने के पक्ष में नहीं है. कंपनी इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दे सकती है. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement