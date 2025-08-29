scorecardresearch
 

Jio का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया AI वाला स्मार्ट चश्मा, फोटो-वीडियो से लेकर म्यूजिक और कॉलिंग फीचर

Jio Frames Announced: रिलायंस जियो ने स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं. Jio Frames एक AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेज हैं जिसके जरिए आप फोटॉग्रफी और वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं.

Reliance AGM: रिलायंस ने अपनी Annual General Meeting में Jio Frames का ऐलान किया है. ये AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस हैं जो Meta RayBan को टक्कर देंगे. स्मार्ट वेयरेबल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. हाल ही में Lenskart ने भी स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए थे, लेकिन उनमे कैमरे नहीं थे. 

अमेरिकी टेक कंपनी Meta ने भी हाल ही में भारत में Meta RayBan स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं. हालांकि कंपनी ने ये स्मार्ट ग्लासेस दूसरे देशों में कई साल पहले ही लॉन्च कर दिया था. 

फोटो-वीडियो से लेकर कॉलिंग तक.. 

Jio Frames में इनबिल्ट Open Ear स्पीकर्स दिए गए हैं. इसके ज़रिए आप चश्मे से ही कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं या गाने सुन सकते हैं. कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत नहीं बताया है. आपको बता दें कि भारत में Meta RayBan स्मार्ट ग्लासेस की कीमत लगभग 35 हजार रुपये से शुरू होती है. उम्मीद है Jio अपने Jio Frames स्मार्ट ग्लासेस को सस्ते में ही लॉन्च कर दे. 

Jio ने कहा है कि इसमें AI सपोर्ट दिया गया है. इससे यूजर्स कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. उदाहरण के तौर पर चश्मा लगा कर आप किचेन में कोई रेसिपी पूछ सकते हैं ये आपके स्टेप बाइ स्टेप गाइड कर देगा. 

रिलायंस AGM में अंबानी ने कहा है कि Jio Frames से HD फ़ोटोज़ कैप्चर की जा सकती हैं. इससे वीडियो भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं.

JioFrames से क्लिक की गई फ़ोटोज़ और वीडियो फ़ोन पर सेव होंगे और इसे मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ग़ौरतलब है कि Meta RayBan स्मार्ट ग्लासेज में भी कैमरे दिए गए हैं जिससे वीडियोज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और फ़ोटोज़ भी क्लिक की जा सकती हैं. 

Jio Frames 

JioFrames का इस्तेमाल कॉलिंग, फोटो क्लिक करने और म्यूजिक सुनने में किया जा सकता है. इसमें आपको बिल्ड-इन वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा. कंपनी ने इस वॉयस असिस्टेंट को Jio Voice AI नाम दिया है. ये आपके सवालों का जवाब भी दे सकता है. 

स्मार्ट ग्लासेस में कई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा. इसका इस्तेमाल आप लाइव ट्रांसलेशन के लिए भी कर पाएंगे. यूजर्स किसी प्रोडक्ट, साइन या मेन्यू की तरफ देखकर उसे ट्रांसलेट कर सकेंगे. इसमें बिल्ट-इन कैमरा भी दिया गया है. ये कैमरा फोटोज और वीडियो क्लिक कर सकता है.

