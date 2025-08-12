scorecardresearch
 

Realme ला रहा पावरफुल दो फोन, मिलेगी डुअल चिपसेट, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग

Realme P4 Pro और Realme P4 की लॉन्च डेट कंपनी ने कंफर्म कर दी है. कंपनी ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट किया और लॉन्चिंग डेट की जानकारी दी है. ये हैंडसेट भारत में 20 अगस्त को लॉन्च होंगे. आइये इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

realme P4 Pro (Photo: X/@realmeIndia)
realme P4 Pro (Photo: X/@realmeIndia)

Realme भारत में न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है, जिनके नाम Realme P4 और Realme P4 Pro होंगे. Realme की तरफ से इस हैंडसेट की लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया है, जो 20 अगस्त 2025 होगी. टीजर पोस्टर में बताया है कि इसमें डुअल चिपसेट का यूज किया जाएगा. 

Realme P4 Pro के टीजर से पता चलता है कि इसमें एक Qualcomm snapdragon 7 gen 4 और Hyper Vision AI Chip के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W के फास्ट चार्जर के साथ आती है. अपकमिंग हैंडसेट को Flipkart पर सेल किया जाएगा.  

Realme P4 Pro का डिस्प्ले 

Flipkart पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि Realme P4 Pro में 144Hz का रिफ्रेश रेट्स का डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 4D Curved+ डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 6500 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. 

Realme P4 Pro का चिपसेट 

Realme का ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में आने नावा पहला दो चिपसेट वाला हैंडसेट होगा. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 को 4nm TSMC पर तैयार किया है. 

Antutu benchmark पर Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर करीब 11 लाख का स्कोर हासिल कर चुका है. यह चिपसेट मल्टी टास्किंग और परफोर्मेंस बेस्ड टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है. 

Realme India ने किया पोस्ट 

Realme P4 में भी मिलेगा डुअल चिपसेट 

Realme P4 में भी डुअल चिपसेट का फायदा मिलने जा रहा है. इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट के साथ Pixelworks visual प्रोसेसर मिलेगा. इसस हैंडसेट को बेहतर विजुअल परफोर्मेंस मिलेगी. 

Realme P4 सीरीज की कीमत 

Realme P4 Pro  की कीमत 30 हजार रुपये से कम होगी. इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिपसेट मिलेगा. ये जानकारी Flipkart से ली है.

