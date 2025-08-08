अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत, ChatGPT मेकर के CEO ने कही ये बड़ी बात, इनसाइड स्टोरी

ChatGPT मेकर OpenAI CEO Sam Altman ने भारतीय समयनुसार बुधवार की रात को GPT-5 को अनवील किया. कंपनी CEO ने इस मॉडल को अपना सबसे एडवांस्ड AI मॉडल बताया है, जिसे ChatGPT के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा. अपने ग्लोबल इवेंट के दौरान उन्होंने भारत देश का भी जिक्र किया है.

CEO Sam Altman ने बुधवार को आयोजित इवेंट के दौरान बताया कि उनको भारत से काफी उम्मीदें है. भारत OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और जल्द ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी बन सकता है. बताते चलें कि OpenAI का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है.

Sam Altman ने की भारत की तारीफ

Sam Altman ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि वह देश तेजी विकास कर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक और बिजनेसेस भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को तेजी से एडॉप्ट कर रहे हैं.

भारत के लिए स्पेशल AI तैयार कर रहे

OpenAI ने बताया है कि हम भारतीय रीजन के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं. उन्होंने बताया है कि इसके लिए वह लोकल पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिससे भारत के लिए बेहतर AI को तैयार किया जा सकता है.

Sam Altman कर चुके हैं भारत का दौरा

उन्होंने आगे कहा कि भारत की तेज विकास दर को देखते हुए बीते साल सितंबर में उन्होंने भारत का दौरा किया था. यहां आपको GPT5 फीचर्स के बारे में बताते हैं.

GPT 5 को बताया PhD लेवल का एक्सपर्ट

OpenAI CEO Sam Altman ने दावा किया है कि GPT 5 के अंदर किसी सब्जेक्ट में PhD लेवल के एक्सपर्ट की तरह काम कर सकता है.

इसमें यूजर्स को बेहतर एक्युरेसी और डीप लर्निंग का फायदा मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे फास्ट AI है.

फ्री नहीं, मिलेगा लिमिटेड एक्सेस

GPT-5 सभी ChatGPT यूजर्स के लिए मुफ्त में अवेलेबल होगा, जिसमें कुछ शर्तें भी होंगी. यूजर्स को लिमिटेड यूसेज के साथ GPT-5 का एक्सेस मिलेगा. एक बार लिमिट खत्म होने पर GPT-5 Mini पर स्विच हो जाएगा.

