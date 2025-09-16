Realme P3 Lite 5G भारत में लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी और 18GB तक RAM

Realme ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme P3 Lite 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है, जिसमें अच्छी परफोर्मेंस देखने को मिलेगी. इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी, 32MP का कैमरा, वर्चुअल रैम के तहत 18GB Ram तक का सपोर्ट दिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Realme P3 Lite 5G की शुरुआती कीमत 10,499 रुपये है, जिसमें 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. वहीं 6GB RAM के साथ 128GB storage वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये है. बैंक ऑफर के तहत 1 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा.

Realme P3 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Realme P3 Lite 5G में 6.67-inch HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले मिलता है. इसमें 625nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी.

Realme P3 Lite 5G में मिल रहा है ये प्रोसेसर

रियलमी ने MediaTek Dimensity 6300 6nm octa-core प्रोसेसर दिया है. इसमें 4GB Ram और 6GB Ram के ऑप्शन मिलते हैं. इसके साथ वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसके बाद यूजर्स 18GB RAM तक का एक्सेस करने का मौका मिलता है.

ये स्मार्टफोन Android 15 पर काम करता है

रियलमी का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme UI 6.0, Android 15 बेस्ड है. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. यह 7.94mm थिकनेस और 197g वजनी है.

Realme P3 Lite 5G का कैमरा सेटअप

Realme P3 Lite 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 32MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. इसमें 8-Megapixel का सेल्फी कैमरा दिया है. फोटोग्राफी के लिए कई मोड्स और AI का सपोर्ट मिलता है.

Realme P3 Lite 5G की बैटरी

Realme P3 Lite 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में 4.8 घंटे की कॉल्स प्रोवाइड कराता है.

