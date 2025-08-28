scorecardresearch
 

सिंगल चार्ज में 3 महीने तक चलेगा फोन, Realme लाया 15000mAh बैटरी वाला हैंडसेट

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Realme ने दो नए स्मार्टफोन्स को अनवील किया है. इसमें एक फोन 15000mAh की बैटरी के साथ आता है. ये फोन फुल चार्ज के बाद फ्लाइट मोड में 3 महीनों तक स्टैंडबाय मोड में रह सकता है. अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे, तो भी ये 5 दिनों तक सिंगल चार्ज में चलेगा. वहीं दूसरे फोन में एक फैन लगा है, जो इसे ठंडा रखता है.

Realme ने दो फोन्स को अनवील किया है. (Photo: Realme)
Realme ने दो नए स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो अनोखे और दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. ब्रांड ने चीन में हुए 828 फैन फेस्टिवल में दोनों ही कॉन्सेप्ट फोन्स को रिवील किया है. इसमें एक फोन 15000mAh की बैटरी के साथ आता है. ये अब तक की किसी फोन में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी है. 

ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में भी एक कॉन्सेप्ट फोन को पेश किया था, जो 10000mAh की बैटरी से लैस था. कंपनी का कहना है कि 15000mAh बैटरी वाले फोन पर 50 घंटे तक वीडियो प्लेबैक किया जा सकेगा. साथ ही कंपनी ने Chill Fan फोन को पेश किया है. इस स्मार्टफोन में एक फैन लगा हुआ है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

क्या है इन फोन्स में खास? 

Realme 828 फैन फेस्टिवल लाइवस्ट्रीम में कंपनी ने 15000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन दिखाया है. कंपनी इस फोन को पोर्टेबल पावर स्टेशन की तरह बता रही है. इस फोन का इस्तेमाल आप दूसरे स्मार्टफोन और वियरेबल को चार्ज करने में कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Realme P4 5G सीरीज लॉन्च, 7000mAh की बैटरी और 50MP का फ्रंट कैमरा, कई हजार का डिस्काउंट

रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट Chase Xu की मानें, तो यूजर्स सिंगल चार्ज में इस फोन पर बैक-टू-बैक 25 मूवी देख सकते हैं. सिंगल चार्ज में इस डिवाइस पर 18 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, 30 घंटे गेम खेल सकते हैं या 5 दिनों तक नॉर्मल यूज कर सकते हैं. फ्लाइट मोड में ये तीन महीने का स्टैंड बाय टाइम ऑफर करेगा. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

हालांकि, इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कंपनी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये हैंडसेट Android 15 पर काम करेगा. इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आएगा. 

यह भी पढ़ें: Realme ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

इसके साथ ही कंपनी ने Realme Chill फोन को अनवील किया है. इस फोन में बिल्ट-इन कूलिंग फोन होगा. ब्रांड इसे बिल्ट-इन AC बता रहा है. टीजर वीडियो में एक वेंट ग्रिल हैंडसेट के फ्रेम पर दिख रहा है. कंपनी की मानें, तो ये फैन स्मार्टफोन को 6 डिग्री सेल्सियस तक घंटा करेगा.

