Realme 15T भारत में लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की बैटरी, बस इतनी है कीमत

Realme ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme 15T है. इस हैंडसेट में दो 50MP कैमरे, 7000mAh की बैटरी, 4000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह Realme 15 सीरीज का लेटेस्ट फोन है.

Realme 15T को भारत में 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, जिसमें 8GB + 1286GB स्टोरेज मिलती है. क्रेडिट कार्ड की मदद से 2 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा. 6 सितंबर को पहली सेल होगी.

Realme 15T के 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. वहीं 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. इन पर 2 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है, जिसके लिए चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करना होगा.

Realme 15T के स्पेसिफिकेशन्स

Realme 15T में 6.57-inch का डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ है. इसमें 4000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. रियलमी के इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले Optical Fingerprint सेंसर मिलता है.

Realme 15T का प्रोसेसर

Realme 15T में MediaTek Dimensity 6400 Max 5G चिपसेट का यूज किया है. इसमें 8GB और 12GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा स्टोरेज के 128GB और 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे. इसमें 2TB का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे.

Realme 15T का कैमरा सेटअप

Realme 15T में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो f/1.8 Aperture के साथ आता है. सेकेंडरी कैमरा 2MP Depth Sensor है. इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Realme 15T की बैटरी और अन्य फीचर्स

Realme 15T में 7000mAh की बैटरी दी है, जो 60W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. यह स्मार्टफोन Android 15 के साथ Realme UI 6.0 पर काम करेगा. इसमें Hybrid Dual SIM का सपोर्ट मिलता है, जिसमें सिम कार्ड और माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे.

