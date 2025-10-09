scorecardresearch
 

Feedback

दुनिया का पहला ऐसा फोन! Realme 15 Pro 5G का बैक पैनल खुद बदलता है कलर, 3 हजार का मिल रहा ऑफ

Realme 15 Pro 5G Game Thrones Limited Edition भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गया है. इस स्मार्टफोन के अंदर हीट सेंससिंग कलर बदलने वाला बैक पैनल मिलता है. इसको लेकर कंपनी ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें हीट सेंसर लगे हैं, जो कलर बदलने का काम करता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Realme 15 Pro 5G Game Thrones Limited Edition के बैक पैनल का कलर बदलता है. (Photo: Realme.Com)
Realme 15 Pro 5G Game Thrones Limited Edition के बैक पैनल का कलर बदलता है. (Photo: Realme.Com)

Realme ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition है. यह भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है, जिसमें हीट होने पर बैक पैनल का कलर बदल जाता है. कंपनी ने इस डिवाइस को Warner Bros के साथ साझेदारी के तहत तैयार किया है. 

ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि यह दुनिया का पहला हीट सेंसटिव कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है. जब स्मार्टफोन गर्म होता है तो फोन के बैक पैनल पर मौजूद ब्लैक पार्टिकल्स रेड पार्टिकल में कंवर्ट हो जाते हैं. यह हैंडसेट 7.84mm की थिकनेस में आता है. 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन  की कीमत 

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone cleaning tips
दिवाली से पहले कर फोन की सेटिंग्स में तुरंत करें ये बदलाव, फ्रॉड से होगा बचाव 
The growth is fuelled by India’s vast smartphone base — nearly 600 million users, most of whom upgrade their devices every 2-3 years, he pointed out.
कब खरीदना चाहिए नया फोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे 
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro क्विक टेस्ट: सिर्फ कुछ दिन यूज के खुला सबसे बड़ा राज़ 
data privacy
डेटा चोरी से ब्लैकमेलिंग तक: आपके स्मार्टफोन का काला सच होश उड़ा देगा 
Realme 15X 5G
7000 mAh बैटरी के साथ Realme का सस्ता फोन लॉन्च, 50MP कैमरा 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन  भारत में सिंगल कलर वेरिएंट में आया है. इसकी कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें 12GB + 512GB मॉडल मिलता है. इसकी सेल शुरू हो चुकी है. लॉन्च ऑफर के तहत 3 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर भी 3 हजार रुपये की बचत करने का मौका मिलेगा. 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन के स्पेसिफिकेशन्स 

Advertisement

Realme के इस हैंडसेट में 6.8 Inch का डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ यूजर्स को 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी है, जो स्क्रीन को सेफ रखने का काम करता है. 

यह भी पढ़ें: Realme P3 Lite 5G भारत में लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी और 18GB तक RAM

प्रोसेसर और रैम 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज किया है. इसके साथ Adreno 722 GPU का यूज किया गया है. इसमें 12GB LPDDR4X RAM और 512GB (UFS 3.1) स्टोरेज मिलती है. 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन का कैमरा 

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है, जो Sony IMX896 सेंसर के साथ आता है. इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जिसकी मदद से 4K 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है. 

फ्रंट पर 50MP का कैमरा दिया है, जो 1/2.88″ OV50D सेंसर के साथ आता है. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है. 

यह भी पढ़ें: Realme C71 4G भारत में लॉन्च, मिलती है 6300mAh की बैटरी, 8 हजार रुपये से कम है कीमत

Advertisement

रियलमी ने 7000mAh की बैटरी दी है 

रियलमी के इस हैडंसेट में 7000mAh की बैटरी के साथ 80W का फास्ट चार्जिंग दिया है. इसमें डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए IP68+IP69 रेटिंग दी गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement