दुनिया का पहला ऐसा फोन! Realme 15 Pro 5G का बैक पैनल खुद बदलता है कलर, 3 हजार का मिल रहा ऑफ

Realme ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition है. यह भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है, जिसमें हीट होने पर बैक पैनल का कलर बदल जाता है. कंपनी ने इस डिवाइस को Warner Bros के साथ साझेदारी के तहत तैयार किया है.

ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि यह दुनिया का पहला हीट सेंसटिव कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है. जब स्मार्टफोन गर्म होता है तो फोन के बैक पैनल पर मौजूद ब्लैक पार्टिकल्स रेड पार्टिकल में कंवर्ट हो जाते हैं. यह हैंडसेट 7.84mm की थिकनेस में आता है.

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन की कीमत

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन भारत में सिंगल कलर वेरिएंट में आया है. इसकी कीमत 44,999 रुपये है, जिसमें 12GB + 512GB मॉडल मिलता है. इसकी सेल शुरू हो चुकी है. लॉन्च ऑफर के तहत 3 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर भी 3 हजार रुपये की बचत करने का मौका मिलेगा.

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन के स्पेसिफिकेशन्स

Realme के इस हैंडसेट में 6.8 Inch का डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ यूजर्स को 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी है, जो स्क्रीन को सेफ रखने का काम करता है.

प्रोसेसर और रैम

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज किया है. इसके साथ Adreno 722 GPU का यूज किया गया है. इसमें 12GB LPDDR4X RAM और 512GB (UFS 3.1) स्टोरेज मिलती है.

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन का कैमरा

Realme 15 Pro 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है, जो Sony IMX896 सेंसर के साथ आता है. इसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जिसकी मदद से 4K 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है.

फ्रंट पर 50MP का कैमरा दिया है, जो 1/2.88″ OV50D सेंसर के साथ आता है. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है.

रियलमी ने 7000mAh की बैटरी दी है

रियलमी के इस हैडंसेट में 7000mAh की बैटरी के साथ 80W का फास्ट चार्जिंग दिया है. इसमें डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए IP68+IP69 रेटिंग दी गई है.

