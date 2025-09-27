Qualcomm का सबसे पावरफुल प्रोसेसर लॉन्च, Android फोन्स की बढ़ेगी पावर, ऐपल को देगा चुनौती

Qualcomm ने भारत में अपना सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. इसकी मदद से मोबाइल में एडवांस्ड कैमरा फीचर, ऑन-डिवाइस AI, बेहतर पावर एफिसिएंसी और अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. OnePlus, Realme, Xiaomi और iQOO के स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर जल्द ही नजर आएगा.

कंपनी ने बताया है कि यह दुनिया का पहला मोबाइल प्रोसेसर है, जो एडवांस्ड प्रोफेशनल वीडियो (APV) सपोर्ट करता है. यह आपको प्रोफेशनल ग्रेड की फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस और रिजल्ट देगा.

फोटोग्राफी के लिए इसमें ड्रैगन फ्यूजन कंप्यूटशनल इमेजिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसको Arcsoft के साथ तैयार किया है. यह एक AI बेस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है.

AI पर मिलने वाले फीचर

Snapdragon 8 Elite Gen 5 में AI को लेकर भी फोकस किया है. मोबाइल को AI रेडी डिवाइस बनाने के लिए इसमें नया Hexagon NPU दिया है, जो 37 परसेंट फास्ट है. यह ऑन-डिवाइस LLM को सपोर्ट करता है. इसमें कई बड़े AI मॉडल को भी ऑपरेट किया जा सकेगा.

गेमिंग के लिए खास सपोर्ट और फीचर्स

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 में गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की है. इसमें Unreal Engine 5 भी दिया है. गेमिंग के दौरान यह पावर एफिसिएंसी का भी ध्यान रखेगा.

8 Elite Gen 5 में नया मॉडम

Qualcomm के लेटेस्ट प्रोसेसर में X85 मॉडम दिया गया है, जो परफोर्मेंस और इंटरनेट स्पीड को बेहतर करने का काम करता है. इस मॉडम की मदद से डाउनलोड स्पीड मैक्सिमम 12.5Gbps तक जा सकती है. वीक सिग्नल में भी यह अच्छी परफोर्मेंस देने का काम करता है.

शामिल किया Snapdragon Sensing Hub

कंपनी ने बताया है कि इस लेटेस्ट प्रोसेसर में Snapdragon Sensing Hub का यूज करने पर डिवाइस और बेहतर परफोर्मेंस करेंगे. यह टाइम टू टाइम ट्रेन होगा और यूजर्स से ही सीखेगा. इससे वह आगे चलकर यूजर्स की तरह कुछ फैसले ले सकेगा.

