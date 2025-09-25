Xiaomi ने लॉन्च किए अपने सबसे पावरफुल फोन्स, बिना नेटवर्क के भी कर पाएंगे कॉल्स

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro को लॉन्च दिया है. इन दोनों फोन्स को ग्लोबल इवेंट में लॉन्च किया गया है. ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं. दोनों ही फोन्स में 5500mAh की बैटरी मिलती है.

बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3D IceLoop सिस्टम दिया गया है. इस सीरीज के फोन्स IP68 रेटिंग के साथ आते हैं. शाओमी के इन दोनों ही फोन्स में Xiaomi Astral कम्युनिकेशन फीचर दिया गया है, जो बिना Wi-Fi या सेल्यूलर नेटवर्क के कॉलिंग की सुविधा देता है. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Xiaomi 15T Pro और Xiaomi 15T को कंपनी ने अभी भारत में लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गए हैं. Xiaomi 15T Pro की कीमत 649 पाउंड (लगभग 77 हजार रुपये) से शुरू होती है. ये कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. ये फोन ब्लैक, ग्रे और माचा गोल्ड में आता है.

वहीं Xiaomi 15T की बात करें, तो इसकी शुरुआत 549 पाउंड (लगभग 65 हजार रुपये) है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. कंपनी ने इसे 512GB स्टोरेज ऑप्शन में भी लॉन्च किया है. फोन ब्लैक, ग्रे और रोज गोल्ड कलर में आता है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

डुअल सिम सपोर्ट वाले Xiaomi 15T Pro में 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 12GB RAM और 1TB तक का स्टोरेज मिलता है.

ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 50MP + 50MP + 12MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन 5500mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 90W की वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

वहीं Xiaomi 15T में प्रो वेरिएंट वाला ही फ्रंट कैमरा, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर मिलता है. इसमें MediaTek Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए 5500mAh की बैटरी दी गई है, जो 67W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. दोनों फोन्स में Xiaomi Astral कम्युनिकेशन फीचर दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स बिना सेल्यूलर या Wi-Fi नेटवर्क के भी वॉयस कॉल कर सकेंगे.

Xiaomi Astral कम्युनिकेशन कैसे करेगा काम?

हालांकि, इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए फोन में सिम कार्ड का होना जरूरी है. साथ ही यूजर को शाओमी अकाउंट भी लॉगइन करना होगा. ये फीचर वॉकी-टॉकी की तरह काम करेगा, जिसे एक निश्चित एरिया में ही एक्सेस किया जा सकेगा. इस पूरी प्रक्रिया में ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म इस्तेमाल होता है. दोनों ही यूजर्स के पास इस फीचर वाला फोन होना भी जरूरी है.

