scorecardresearch
 

Feedback

Xiaomi ने लॉन्च किया पावरफुल फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

Xiaomi 17 Price: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने अपने नए फोन्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में Xiaomi 17 को लॉन्च किया है, जो लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. फोन में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Xiaomi 17 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. (Photo: Xiaomi)
Xiaomi 17 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. (Photo: Xiaomi)

Xiaomi ने अपने सबसे पावरफुल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने चीनी मार्केट में Xiaomi 17 को लॉन्च किया है, जो ब्रांड का फ्लैगशिप फोन है. ये लेटेस्ट Snapdragon प्रोसेसर के साथ आता है, जिसे क्वालकॉम ने बुधवार को लॉन्च किया है. शाओमी के लेटेस्ट फोन्स में Leica कैमरा सेटअप मिलता है. 

इसके साथ ही कंपनी ने Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max को लॉन्च किया है. Xiaomi 17 की बात करें, तो ये स्मार्टफोन 7000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Xiaomi 17 को कंपनी ने 4499 युआन (लगभग 56,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इसके 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमशः 4799 युआन (लगभग 60 हजार रुपये) और 4999 युआन (लगभग 62 हजार रुपये) में लॉन्च किया है. स्मार्टफोन ब्लू, ब्लैक, वॉइट और पिंक कलर में आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च, मिलती है 7000mAh की बैटरी 
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi के सबसे पावरफुल फोन्स लॉन्च, बिना नेटवर्क के भी होगी कॉल 
Redmi A5
5200mAh बैटरी वाला Xiaomi फोन सिर्फ 5,999 रुपये में, एयरटेल दे रहा है ऑफर 
Xiaomi 15 Ultra
भारत में कभी चलता था Xiaomi फोन्स का राज, अब गिर रही सेल 
Redmi Note 14 SE 5G
आ गया सबसे सस्ता Redmi Note 14 सीरीज का फोन, मिल रहा इतना का डिस्काउंट  

यह भी पढ़ें: Xiaomi ने लॉन्च किए अपने सबसे पावरफुल फोन्स, बिना नेटवर्क के भी कर पाएंगे कॉल्स

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Xiaomi 17 में 6.3-inch का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड Hyper OS 3 पर काम करता है. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 50MP के प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 5200mAh बैटरी वाला Xiaomi फोन सिर्फ 5,999 रुपये में, एयरटेल दे रहा है ऑफर

इसमें 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है. फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है. स्मार्टफोन 100W की वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement