scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

POCO M8 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म, कम बजट में दमदार कैमरे और बैटरी वाला फोन

शाओमी का सब-ब्रांड POCO भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी 8 जनवरी को अपनी M-सीरीज का नया हैंडसेट लॉन्च कर रही है. ये डिवाइस 50MP के प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. हैंडसेट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
POCO M8 5G भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगा. (Photo: Flipkart)
POCO M8 5G भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होगा. (Photo: Flipkart)

POCO M8 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म हो रही है. ये फोन अगले महीने भारत में लॉन्च होगा. Xiaomi के दोनों सब ब्रांड्स अगले हफ्ते अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं. जहां Redmi अपने पॉपुलर नोट सीरीज में Note 15 को लेकर आ रहा है. वहीं POCO M8 भी अगले महीने 8 तारीख को लॉन्च होगा. 

इस फोन को कंपनी पिछले कुछ वक्त से टीज कर रही है. ये फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला AI कैमरा सेटअप मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर इस फोन की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें. 

कब लॉन्च होगा ये फोन? 

POCO M8 5G को कंपनी 8 जनवरी को लॉन्च करेगी. ये फोन 12 बजे लॉन्च होगा. स्मार्टफोन Flipkart पर उपलब्ध होगा. कंपनी ने इसकी माइक्रो साइट जारी कर दी है. इसके प्रमोशनल वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें ये हैंडसेड डुअल टोन में नजर आ रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

POCO F7
7550mAh बैटरी के साथ POCO फोन भारत में लॉन्च, इससे लैपटॉप भी होगा चार्ज
POCO C85 5G
POCO का सस्ता 5G फोन लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा
POCO C71
32MP कैमरा और 5200mAh बैटरी वाला बजट फोन लॉन्च, ₹7 हजार से कम है कीमत
Poco X7 Pro
POCO X7 Pro पर बंपर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा इतने हजार का डिस्काउंट
POCO M7 Pro दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है.
POCO ने भारत में लॉन्च किए दो सस्ते 5G फोन, 7999 रुपये से शुरू है कीमत

यह भी पढ़ें: POCO C85 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, इतनी है कीमत

इस फोन की थिकनेस 7.35mm होगी और ये डिवाइस 178 ग्राम का होगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला AI कैमरा मिलेगा. स्मार्टफोन का रियर पैनल स्कॉयर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा. इसमें दो कैमरा मिलेंगे. 

Advertisement

कितनी होगी कीमत और क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

रिपोर्ट्स की मानें, तो POCO M8 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 15 5G का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है. भारत में Redmi Note 15 5G को कंपनी 6 जनवरी को लॉन्च करेगी, जो चीनी वेरिएंट से अलग होगा. POCO M8 5G में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. 

यह भी पढ़ें: 7550mAh बैटरी के साथ POCO फोन भारत में लॉन्च, मोबाइल से लैपटॉप भी होगा चार्ज

फोन 3200 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है. हैंडसेट Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा. हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. इसमें 5520mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement