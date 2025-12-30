POCO M8 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म, कम बजट में दमदार कैमरे और बैटरी वाला फोन

POCO M8 5G की लॉन्च डेट कन्फर्म हो रही है. ये फोन अगले महीने भारत में लॉन्च होगा. Xiaomi के दोनों सब ब्रांड्स अगले हफ्ते अपने फोन्स लॉन्च कर रहे हैं. जहां Redmi अपने पॉपुलर नोट सीरीज में Note 15 को लेकर आ रहा है. वहीं POCO M8 भी अगले महीने 8 तारीख को लॉन्च होगा.

इस फोन को कंपनी पिछले कुछ वक्त से टीज कर रही है. ये फोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला AI कैमरा सेटअप मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर इस फोन की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

कब लॉन्च होगा ये फोन?

POCO M8 5G को कंपनी 8 जनवरी को लॉन्च करेगी. ये फोन 12 बजे लॉन्च होगा. स्मार्टफोन Flipkart पर उपलब्ध होगा. कंपनी ने इसकी माइक्रो साइट जारी कर दी है. इसके प्रमोशनल वीडियोज भी सामने आए हैं, जिसमें ये हैंडसेड डुअल टोन में नजर आ रहा है.

इस फोन की थिकनेस 7.35mm होगी और ये डिवाइस 178 ग्राम का होगा. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला AI कैमरा मिलेगा. स्मार्टफोन का रियर पैनल स्कॉयर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा. इसमें दो कैमरा मिलेंगे.

कितनी होगी कीमत और क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

रिपोर्ट्स की मानें, तो POCO M8 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 15 5G का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है. भारत में Redmi Note 15 5G को कंपनी 6 जनवरी को लॉन्च करेगी, जो चीनी वेरिएंट से अलग होगा. POCO M8 5G में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा.

फोन 3200 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है. हैंडसेट Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा. हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. इसमें 5520mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

