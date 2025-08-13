POCO M7 Plus भारत में लॉन्च, 7000mAh की बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

POCO ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन POCO M7 Plus लॉन्च कर दिया है. ये फोन M6 Plus का सक्सेसर है. ब्रांड के लेटेस्ट फोन में FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें सेंटर पंच होल कटआउट दिया गया है. ब्रांड का कहना है कि इस फोन में सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले मिलता है.

ये हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB तक का RAM मिलता है. फोन 50MP के रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS पर काम करता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

POCO M7 Plus 5G में 6.9-inch का FHD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 550 Nits है और प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 3 दिया गया है. हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है.

इसमें 6GB RAM और 8GB RAM का विकल्प मिलता है. वहीं 128GB का स्टोरेज मिलेगा, जिसे आप 1TB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं. स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Hyper OS पर काम करता है. इसमें डुअल सिम सपोर्ट मिलेगा.

स्मार्टफोन में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन साइड माउंडेट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग दी गई है.

कितनी है कीमत?

POCO M7 Plus 5G को आप क्रोम सिल्वर, ऐक्वा ब्लू और कार्बन ब्लैक में खरीद सकते हैं. फोन दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है.

इसे आप 19 अगस्त से फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 1000 रुपये का डिस्काउंट HDFC, ICICI बैंक और SBI कार्ड पर दे रही है. या आप 1000 रुपये का एडिशनल एक्सचेंज भी क्लेम कर सकते हैं. स्मार्टफोन नो-कॉस्ट EMI पर भी उपलब्ध होगा.

